Pentagon: lelőhetetlen fegyvert fejlesztett Kína, veszélyben az amerikai támaszpontok

Egy újabban felfedett Pentagon-dokumentum számol be arról, hogy a kínai hadseregnek hamarosan rendelkezésére állhat egy olyan fejlesztésű drón, amely a hangsebesség háromszorosát is képes elérni – írja a The Washington Post nyomán a Portfólió.



Fotó: Greg Baker/AFP/Getty Images

A kiszivárgott Pentagon-dokumentum olyan augusztus 9-én kelt műholdfelvételeket tartalmaz, amelyeken két WZ-8 felderítő drón látható egy kelet-kínai légi bázison. Ezek a pilóta nélküli járművek olyan korszerű megfigyelőrendszerekkel vannak felszerelve, amelyek segítségével Kína valós idejű térképészeti adatokat gyűjthetne a stratégia megalapozásához vagy rakétacsapások végrehajtásához egy jövőbeli konfliktusban.

Peking 2019-ben mutatta be a WZ-8 drónokat, akkoriban azonban kevés elemző tartotta teljesen működőképesnek a fejlesztéseket.

A hírszerzés értékelésében azonban már a WZ-8-asok bevetése már reális kockázatként szerepel.

Az értékelés felméri a drón, valamint az indításhoz használt kétmotoros H6-M Badger lehetséges repülési útvonalait is. Ennek értelmében a hordozó Kína keleti partjánál engedné útjára a drónt, amely 30 ezer méter magasan lépne be az ellenséges légtérbe, ahol a hangsebesség háromszorosával repülne. A WZ-8 radarrendszere ráadásul lehetővé teszi a terület feltérképezését éjszaka és ködös időben is.

Csi Li-pin, a Nemzeti Csung-Shan Tudományos és Technológiai Intézet kutatója szerint a drónok elsődleges felhasználási területe nem Tajvan, hanem az Egyesült Államok és annak csendes óceáni katonai támaszpontjai ellen irányul majd.

Chi hozzátette, hogy a repülőgépet jelenleg nem úgy tűnik, hogy támadások indítására tervezték, de megjegyezte, módosítások lehetővé tehetik, hogy a jövőben csapásokat hajtson végre.

- Nehéz észlelni és elfogni. A meglévő amerikai levegő-levegő fegyverek nem elég jók - mondta.