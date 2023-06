Külföld :: 2023. június 5. 11:45 ::

A Bibliát is elérte a polkorrektség-mánia: kitiltják az iskolákból Utah-ban, mert "vulgáris és erőszakos"

Utah Davis School iskolai körzetében az összes általános iskolai könyvtárból eltávolítják a Bibliát, mert „túl sok vulgaritást és erőszakot” tartalmaz.



Illusztráció: Win McNamee/Getty Images

A hivatalos döntésre egy szülői beadvány nyomán került sor, a tilalom azonnal életbe lépett, a Bibliákat már a nyári szünet előtt el kell tüntetni az érintett iskolai könyvtárak polcairól.

A panaszt benyújtó szülő Utah állam 2022 márciusában bejelentett azon törvényére hivatkozott, miszerint az iskolákban betiltható minden olyan könyv, amely „pornográf vagy illetlen” anyagot tartalmaz. A beadvány szerint a Biblia mint „a világon az egyik leginkább szexuális jellegű, ráadásul rengeteg erőszakos jelenetet tartalmazó könyv” is ebbe a körbe tartozik, ezért ártalmas az általános és középiskolás gyerekek lelki fejlődésére.

A beadvány felülvizsgálatával megbízott bizottság a szülői panaszt komolyan vette, és részben helybenhagyta: az 5–11 éves korosztálynak fenntartott iskolákban ezentúl nem lehet majd megtalálni a keresztény Szentírást, míg 11 év felett, a középiskolákban továbbra is elérhető marad.

A döntéssel szemben egy másik szülő már fellebbezést nyújtott be, erről jövő héten döntenek majd az illetékesek. Közben az állam republikánus képviselője, Ken Ivory közleményt adott ki, felülbírálva korábbi álláspontját. Előzőleg úgy vélte ugyanis, a beadvány célja csupán a „gúnyolódás” volt a „nem megfelelő” tartalmú könyvek betiltását is szorgalmazó republikánus „kultúrharc” ellen. Az álláspontját csütörtökön úgy módosította, hogy a Biblia valóban „kihívó olvasmány” egy kisgyerek számára, és „a legjobban tanítani és megértetni csak otthon, a kandalló körül, a családban lehet”.

A döntés bejelentése óta a Davis School iskolai körzethez más vallások szentírása, például A Mormon könyve ellen is érkezett hasonló panasz. A kerület szóvivője a Salt Lake Tribune-nak úgy nyilatkozott, e szöveg átvizsgálására újabb bizottság megalakítását tervezik.

A körzetben egyébként nem csupán a Biblia került le a könyvtárak polcairól, hanem egyebek mellett Toni Morrison The Bluest Eye című kötete is. A könyv főszereplője egy néger kislány, a gazdasági világválság idején játszódik, és a rasszizmus mellett a vérfertőzés, gyerekmolesztálás témáját is érinti.