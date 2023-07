Külföld :: 2023. július 13. 17:17 ::

Amerika már küldött is kazettás lőszereket Ukrajnának - de ezek szerencsére jó kazettás lőszerek

Az orosz agresszióval szembeni ellenoffenzívában elért részleges sikerekről számolt be csütörtökön az ukrán hadvezetés.

Andrij Kovaljov, az ukrán vezérkar szóvivője elmondta, hogy Zaporizzsja régióban az ukrán haderő megvetette a lábát az új hadállásokban. Mindemellett az orosz erők továbbra is erős ellenállást tanúsítanak, és mozgósítják a tartalékokat.

Mint mondta, Kijev és más nagyvárosok ellen indított orosz dróntámadásokban mintegy huszonöt ember sebesült meg.

Kovaljov közölte, hogy az ukrán csapatoknak az orosz kézre került Bahmuttól délre sikerült előrenyomulniuk.

Beszámolt arról is, hogy a donyecki Avgyijivka, Liman és Marjinka településeknél, valamint a harkivi Kupjanszk térségében sikeresen visszavertek orosz támadásokat. Hozzátette, hogy az orosz légierő több tucat légitámadást indított.

Valerij Serseny, a délkeleti országrészben harcoló erők szóvivője közölte, hogy az ukrán hadsereg kazettás lőszereket kapott.

Az Egyesült Államok alig egy hete jelentette be, hogy ilyen lőszereket fog átadni a kijevi vezetésnek. A kazettás lőszereket több mint száz országban tiltották be, mert veszélyt jelentenek a civil lakosságra is.

Serseny az ukrán állami televíziónak nyilatkozva elmondta, hogy ugyan a lőszerek már az egységeknél vannak, de még nem vetették be őket.

Ukrajna állítása szerint ezeket a lőszereket csakis a "megszállók elűzésére" fogja használni saját területén, és lakott területen nem fogja bevetni.

(MTI)