Külföld :: 2023. július 16. 07:52 ::

Bloomberg: még Amerikának is gondot okoz az ukrajnai fegyverétvágy kielégítése, nemhogy Európának

Nagy gondban vannak a nyugati fegyvergyártók a Bloomberg szerint. Tizennyolc hónappal az orosz-ukrán háború kitörése után ugyanis azzal kell szembesülniük, hogy egész egyszerűen nem tudják tartani a tempót – annak ellenére, hogy a vilniusi NATO-csúcstalálkozón újabb fegyverszállítmányokat ígértek Kijevnek. A lap arról ír:

még az Egyesült Államok sem képes lépést tartani, kénytelen Dél-Koreától vásárolni muníciót, hogy fenntartsa az Ukrajnának szánt fegyvertámogatásokat.



Kazettás bomba (fotó: thejournal_ie / Twitter)

A Bloomberg szerint a nagy port kavart kazettás bombákat is azért küldte Kijevnek a washingtoni vezetés, mert hirtelenjében egész egyszerűen nem tudott mást küldeni.

Európában még nagyobb gond a pótlás

Ennél is sötétebb képet fest az európai országok helyzetéről a Bloomberg, ezen nemzetállamok fegyverzete ugyanis javarészt használhatatlan, a lőszerkészletek pedig aggasztó mértékben fogynak.

A lap hangsúlyozza: a hiányt Európa nem is tudja azonnal pótolni, hiszen a hidegháború után a legtöbb gyártó eltűnt a piacról. Ráadásul a folyamat maga sem megy villámcsapásra: a rendelés és teljesítés között két-három év is eltelhet még a legalapvetőbb felszerelés/lőszer esetében is, tüzérségi lőszerről nem is beszélve, amelyet hosszabb távon a kontinens egész egyszerűen képtelen szállítani.

(Mandiner)