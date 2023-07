Külföld :: 2023. július 16. 18:48 ::

Moszkva szerint az ukránok nem törtek át

Az ukrán hadsereg megpróbált áttörni Donyeck, illetve Krasznolimanszk felé a hétvégén, de sikertelenül - közölte Igor Konasenkov altábornagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője a vasárnapi hadijelentést ismertetve.

A tábornok szerint az ukrán hadseregből egy nap alatt 740-en haltak meg, közülük 270-en a Donyeck régióban dúló harcokban. Mint mondta, csak a donyecki hadszíntéren az ukrán erők tizenöt támadását verték vissza, és megsemmisítették Razdolivka és Ivano-Darivka térségében az 54. gépesített dandár, illetve az ukrán Nemzeti Gárda 4. műveleti célú dandárjának lőszerraktárait, valamint a 3. rohamdandár parancsnoki pontját Dilejivka mellett.

Herszonban a 126. ukrán területvédelmi dandár lőszerraktárát semmisítették meg.

Zaporizzsjában a 33. és a 65. ukrán gépesített dandár hadianyagraktáraira mértek csapást.

Közölte azt is, hogy az orosz légvédelem elfogott három HIMARS-, illetve földi célpontok megsemmisítésére átalakított Sz-200-as típusú légvédelmi rakétát, valamint tizenhárom ellenséges drónt is. A megsemmisített haditechnikai eszközök között három, amerikai gyártmányú M777-es tarackot is említett.

(MTI)