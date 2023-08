Külföld, LMBTQP+ :: 2023. augusztus 31. 23:14 ::

Szászország: az állam fizeti a szaunát a buzeráns migránsoknak

A szász Szociális Minisztérium került az Állami Számvevőszék fókuszába. A Petra Köpping (SPD) vezette minisztérium az évek során több százezer eurót költött, például homoszexuális menedékkérők szaunalátogatásának kifizetésére. A bulikba való belépést is a német adófizetőknek kellett finanszírozni. A Szociális Minisztérium dolgai most "túl színessé" váltak az Állami Számvevőszék számára.

Köpping államtitkára, Sebastian Vogel ellen is nyomoznak korrupció gyanúja miatt. Michael Kretschmer (CDU) szász miniszterelnök lenne a felelős a vitatott tisztviselő felfüggesztéséért – de úgy látja, „jelenleg nincs szükség intézkedésre”. Az esetről a nacionalista és szocialista alapokon nyugvó párt, a Der Dritte Weg (A Harmadik Út) adott hírt

Nehéz elképzelni egy átlagos német adófizetőnek, hogy az állam fizeti a szaunázásaidat és a bulijaidat! Ilyen nem létezhet, ugye? Dehogynem! Feltéve, ha buzeráns menedékkérőről van szó Szászországban! A szász szociális minisztérium pénzt, sok pénzt fizet a kétes egyesületek követeléseiért. Az egyik, a CSD Dresden e.V. Nemcsak az azonos nevű vonaglást szervezi a köcsögöknek, hanem a szodomita menedékkérőket is kiszolgálja. Az egyesület 2016 és 2020 között jóval több mint 100 000 eurót (kb. 37 millió forint) kapott évente az államtól ezekre a szolgáltatásokra. Összesen több mint 678 ezer euró (nagyjából 250 millió forint) folyt be a deviáns egyesületnek. Az egyesület célja a „queer menekültek támogatásának” elősegítése volt a „mindennapi szakmai és társadalmi életben”. Elég homályos feladat, de a kedvezményezettek kitaláltak valamit. Létrehoztak egy "Refugee Card" nevű okmányt, amely feljogosítja őket a "Think Pink Kollektiv" és a "Boytox" buzipartikba, valamint a "Gaysauna" látogatására.

Bár fogalmam sincs, hogy az első két kifejezés mit takarhat, az utóbbit értem, de belegondolni sem szeretnék, hogy mi folyhat egy olyan szaunában, ahol csak és kizárólag buzik tartózkodnak. Mindenesetre érdekes, hogy folyton azt hangoztatják, hogy ők is olyanok, mint mi (értsd: normális emberek), azonban egy olyan tevékenységben is, mint a szaunázás, csupán a nemi eltévelyedésük kiélésének egy lehetőségét látják.



Michael Kretschmer, Szászország "kereszténydemokrata" miniszterelnöke. Szerinte nincs miért cselekedni...

Nem tudni, hány szír, nigériai és eritreai buzi élt a kártyával. Az viszont tény, hogy az Állami Számvevőszék most a hitelesség hiányát bírálja. A Számvevőszék elítéli a nyilvánvalót: "Kétséges, hogy a szaunába való ingyenes belépésnek milyen integratív hatása és jelentős érdeke van (...)." Az Állami Számvevőszék egy 300 oldalas számvevőszéki jelentésében további következetlenségeket és jogszabálysértéseket állapított meg. Továbbá a hatóság úgy látja, hogy a program által "korrupcióra hajlamos struktúrák" működnek.

Elsősorban Sebastian Vogel államtitkár és minisztériumi főosztályvezető került a revizorok célkeresztjébe. A 44 éves politikusnak láthatóan nemcsak szakmai, hanem magánéleti kapcsolatai is vannak a minisztériuma által támogatott klubokkal. Vogel partnere a "Netzwerk Courage Sachsen" (Hálózat a Demokráciáért és a Bátorságért) ügyvezető igazgatója, egy másik egyesület, amelyet a szász Szociális Minisztérium támogat. A Számvevőszék itt „a döntéshozók és a támogatások címzettjei közötti személyes kapcsolatokról” beszél. A "Netzwerk Courage Sachsen" tulajdonképpen nem más, mint egy fiatalok agymosására létrejött n+1. számú zsidó szervezet, melynek olyan fantasztikus programjaik vannak, mint a " Kein sex mit Nazis! " - "Nácikkal tilos a szex!" nevű akció.

Lesznek következményei az adófizetők pénzének elherdálásnak? Mint oly sokszor, most is úgy néz ki, hogy nem. A könyvvizsgálók a jelentést továbbították a szász államügyészségnek. Az azonban nem látja szükségét a cselekvésnek. Még Vogel államtitkár is hivatalban maradhat. Leváltásáért Michael Kretschmer (CDU) miniszterelnök lenne a felelős. A Bild újság megkeresésére azonban azt mondta, hogy „jelenleg nincs szükség intézkedésre”. Így nyilatkozik egy "régivágású kereszténydemokrata" politikus, akit a naiv emberek még mindig „konzervatívnak”, sőt „hazafiasnak” tartanak. Mintha valahonnan ismerős lenne ez a melegko(h)nzervatív hozzáállás, nem?



Petra Köpping szociális miniszter és Sebastian Vogel államtitkár

A Szociális Minisztériumot vezető Petra Köpping nem csak a korrupcióval és a szodomita sáskák simogatásával bizonyította, hogy a német nép ellensége, hanem kipróbált Covid-terrorista is. A világjárvány során a Petra Köpping vezette szász Szociális Minisztérium bejelentette, hogy a pszichiátriai intézetekben úgynevezett karanténelutasítókat tartanak, és összesen négy pszichiátriai intézetet készítenek fel kényszerbefogadásra. A rendeletet időközben Kretschmer miniszterelnök visszavonta, hivatkozva "az emberek közötti rossz aggodalmakra".

KG - Kuruc.info