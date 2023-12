Külföld :: 2023. december 16. 14:21 ::

Német védelmi miniszter: létszámproblémákkal küzd a hadsereg, vissza kellene hozni a sorkatonaságot

A hadseregnek még a jelenlegi 183 ezer fős létszám fenntartása is gondot okoz, 2031-ig mégis 203 ezerre kívánják növelni a csapatok létszámát. Boris Pistorius védelmi miniszter a svéd modellt követné - írja a Euronews.

A német hadsereg akut létszámhiányára való tekintettel a kötelező katonai szolgálat visszaállítását mérlegeli a német védelmi miniszter, aki leginkább a svéd modell bevezetését követné.

"Ott minden fiatal férfit és nőt besoroznak, de csak egy kiválasztott részük teljesíti végül az alapszintű katonai szolgálatot. Hogy valami ilyesmi nálunk is elképzelhető lenne-e, az is része ezeknek a megfontolásoknak" - mondta Boris Pistorius a Welt am Sonntagnak, hangsúlyozva, hogy minden lehetőséget megvizsgálnak. "De bármely modellhez politikai többségre is szükség van" - tette hozzá.

Németországban 2011-ben, 55 év után függesztették fel a kötelező katonai szolgálatot. Pistorius ezt már röviddel hivatalba lépése után olyan hibának nevezte, amelyet nem lehet egy szempillantás alatt korrigálni. Olaf Scholz szövetségi kancellár februárban azonban elutasította a kötelező katonai szolgálat visszatéréséről szóló vitát.

Se laktanya, se személyzet, se forrás

A koalíciós liberálisok is ellenérzésüket fejezték ki az elképzeléssel szemben. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, az FDP védelmi politikusa közölte: "Elutasítom a hadkötelezettség újbóli bevezetését. Nincsenek laktanyáink hozzá, nincs elegendő személyzetünk a kiképzéshez, és már régen csökkentettük a kötelező katonai szolgálatra szánt egyéb forrásokat".

Pistorius szerint annak idején voltak ugyan jó okok a hadkötelezettség felfüggesztésére, utólag visszatekintve azonban ez szerinte hiba volt. Mostani újbóli bevezetése strukturális, alkotmányos és politikai szempontból is nehéz lenne - ismerte el, ezért különböző modelleket vizsgál.

A koalíció azon döntésére, hogy a Bundeswehr 2024-es költségvetéséből félmilliárd eurót lefaragnak, Pistorius úgy reagált: "500 millióról lemondani fáj, de az adott körülmények között még elfogadható". Mint elmondta, Scholz kancellárral abban állapodtak meg, hogy ez a döntés csak 2024-re vonatkozik majd.