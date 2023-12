Wieschke 2002-ig a türingiai NPD ifjúsági szervezetének (Junge Nationaldemokraten - Fiatal Nemzetidemokraták) szövetségi elnökhelyetteseként dolgozott, 2006. március 25-től pedig a Wartburg körzetben az NPD kerületi elnökhelyettese volt. Közben az NPD szövetségi szervezeti vezetője, és ebben a szerepkörében az NPD végrehajtó bizottságának tagja volt. 2012 májusa óta az NPD elnöke is Türingiában, és a legjobb jelöltként indult a 2014-es tartományi választásokon. 2009 óta gyakorlatilag a türingiai törvényhozásban vagy Eisenach város tanácsában folyamatosan mandátumot szerzett.

Az ellene felhozott vádak végtelenül groteszkek. Wieschkét azzal vádolják, hogy edzési lehetőséget és helyiséget biztosított egy nacionalista küzdősportcsoportnak, a Konckout 51-nek (KO51). A KO51-et a németországi ZOG azzal vádolja, hogy tagjai jobboldali szélsőségesek, akik "felkészítik magukat a baloldaliakkal és bevándorlókkal szembeni fizikai összecsapásokra". Wieschke "bűne" továbbá, hogy a perbe fogott küzdősportolóknak segített ügyvédet szerezni, valamint szándékában állt, hogy a küzdősportban jártas hazafiakat integrálja a Die Heimat ifjúsági tagozatába.

A mai Németországi Szövetségi Köztársaságban ez elég ahhoz, hogy "terrorszervezet támogatásával" vádat emeljenek, és elfogatóparancsot adjanak ki egy demokratikusan megválasztott képviselő ellen.

Szintén razziát tartottak az aktivde háza táján is. Erről a Nacionalista Zóna Telegram-csatornája számol be . A küzdősporttal és labdarúgással kapcsolatos hazafias matricákat készítő és forgalmazó személyekre december 19-én csaptak le a német rendőrök. Közleményük szerint reggel 6 órakor a rendőrség dörömbölt az ajtójukon. Szinte mindent elkoboztak, a rendeléseket pedig határozatlan időre leállították. Az adventi naptár is szünetel egyelőre (naponta lehetett nyerni nacionalista tárgyakat, például matricacsomag, ruházat stb.).