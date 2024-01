Külföld, Háború :: 2024. január 2. 14:10 ::

Törökország a Moszadnak is hadat üzent: 33 embert tartóztattak le, akik külföldieket akartak megölni vagy elrabolni

Úgy tűnik, hogy Törökország tényleg bekeményít Izraellel szemben a gázai válság nyomán. Nemrég kiderült, hogy a Gázába harcolni menő izraeli-török kettős állampolgárokat büntetnék meg, most úgy tűnik, hogy másik fronton is lecsapnak: eddig 8 isztambuli tartományban tartottak razziát a hatóságok, és 33 kémtevékenységgel gyanúsíthatót tartóztattak le. Hadat üzentek a Moszadnak, akik külföldiek rablását, megölését tervezték török területen – számolt be a TRT nyomán a Szent Korona Rádió.

57 helyszínen tartottak házkutatásokat, razziákat, aminek alapján a török terrorelhárítók 33 embert tartóztattak le. Az elfogottak az izraeli hírszerző szolgálat, a Moszad szolgálatában állhatnak. Az ügyészség nemzetközi kémtevékenység alapján indított eljárást. A letartóztatottak külföldi állampolgárok ellen nyomoztak, előkészítették elrablásukat, esetleges megtámadásukat, kivégzésüket török területen. További 13 főt keresnek, ők szökésben vannak.

Ali Yerlikaya belügyminiszter a következőket nyilatkozta a művelet részleteivel kapcsolatban az X közösségi felületen:

A nemzetközi kémtevékenység felderítését és felszámolását célzó, 8 tartományban, Isztambul központjában egyidejűleg szervezett „MOLE” hadműveletben 33 gyanúsítottat fogtak el. Soha nem engedjük meg hazánk nemzeti egysége és szolidaritása elleni kémtevékenységet!

A művelet során végzett kutatások során 143 830 eurót, 23 680 dollárt, különböző valutákat nagy mennyiségben, egy engedély nélküli lőfegyvert, sok lőszert és adathordozókat foglaltak le.

A napokban nem mellesleg egy másik szélsőségességre is lecsapott Törökország: az Iszlám Állam terrorcselekményeit akadályozták meg.

Törökország azon fog dolgozni, hogy az izraeli telepeseket nemzetközileg is terroristának ismerjék el, mondta Recep Tayyip Erdogan. Eközben a török vezető szabadságharcos szervezetnek nevezte a Hamászt, és egyértelműen a palesztinok mellett tört lándzsát. A helyzetet a’67-es határok helyreállításával, kétoldalú megállapodással látja csak rendezhetőnek. Erdogan Izrael háborús bűnösségét nemzetközi fórumokon is be akarja bizonyítani.

A két ország között gyakorlatilag megszűnt a diplomáciai együttműködés: Izrael kivonta diplomatáit a romló biztonsági helyzetre hivatkozva. Törökország pedig visszavonta nagyköveteit.

A török nép egyébként sem szimpatizál az USA-val, se Izraellel. McDonald’s-okat vertek szét Törökországban, izraeli és USA-nagykövetségeket támadtak meg, de incirliki légibázisra is behatoltak tüntetők, más bázisok előtt tüntettek az újabb palesztin szabadságharc kezdetén, az izraeliek által elkövetett népirtás elleni tiltakozásul. Korábban 40 hajó gyűlt össze Törökországban, hogy együttesen törjék át Izrael tengeri blokádját Gázánál, írja a Szent Korona Rádió.