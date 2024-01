Külföld, Zsidóbűnözés :: 2024. január 4. 10:13 ::

Izgalmak a Clinton családban és máshol is - nyilvánosságra hozzák Jeffrey Epstein listáját

A Reuters számolt be arról, hogy az amerikai bíróság nyilvánosságra hozza több tucat ember nevét, akik kapcsolatban álltak Jeffrey Epstein zsidó pénzemberrel a szexkereskedelemmel kapcsolatos ügyében.

A fejlemény fényt deríthet a szexkereskedelemmel kapcsolatos műveletek új aspektusaira. Epstein, aki kapcsolatban állt Wall Street-i mogulokkal, királyi családokkal és hírességekkel, 2008-ban bűnösnek vallotta magát kiskorúak prostitúcióra való felkérésében.

2019-ben, 66 évesen állítólag öngyilkosságot követett el, miközben szövetségi szexkereskedelemmel kapcsolatos vádakkal nézett szembe.

Epsteint több nő is azzal vádolta, hogy szexuális szolgáltatások nyújtására kényszerítette őket neki és vendégeinek karibi magánszigetén, valamint New York-i, floridai és új-mexikói rezidenciáin. A Virginia Giuffre által benyújtott kereset több mint 150 embert említ, akiknek a nevét évek óta titkosították, de most várhatóan nyilvánosságra hozzák.



András herceg és Virginia Giuffre - szegény lány láthatóan nagyon szenved a kényszerítéstől, nemrég ötmilliárd forintnyi összeget is kapott Andrástól a korábbiakon felül

Loretta Preska amerikai kerületi bíró írásos végzésében kijelentette, hogy az ügyben érintett ügyvédek „még a mai nap folyamán” megkezdik a felbontott iratok benyújtását. Ezek közül több mint 50 nevet már nyilvánosságra hoztak. Epsteinnel kapcsolatban állt több személy, köztük a brit András herceg és Jes Staley, a Barclays korábbi vezérigazgatója, akiknek igencsak rossz hírnevük lett a kapcsolat miatt. A JPMorgan Chase és a Deutsche Bank, ahol Staley is dolgozott, 365 millió dolláros kártérítést fizetett a vádak miatt, amelyek szerint figyelmen kívül hagyták egykori ügyfelük tiltott tevékenységét.

András herceg, aki elvesztette a legtöbb királyi címét, azok között van, akikről várhatóan említést tesznek a nem titkosított dokumentumokban.

Az ABC News értesülései szerint Bill Clinton volt amerikai elnököt is megnevezik; Epstein volt pilótája azt vallotta, hogy Clinton többször repült Epstein gépén.

Clintont azonban nem vádolták meg semmilyen visszaéléssel, és tagadja, hogy tudott volna Epstein szexuális bűncselekményeiről. Egy másik lehetséges név Jean-Luc Brunel modellügynök, aki 2022-ben hunyt el Franciaországban, miután szexuális vádakkal letartóztatták.

A további, valószínűleg nyilvánosságra kerülő nevek között szerepelnek Epstein egykori alkalmazottai és több olyan személy, akiket Epsteinnel való kapcsolatuk miatt pereltek be.

Az ügyben eljáró Preska bíró a múlt hónapban úgy döntött, nincs jogalap arra, hogy a Giuffre perében szereplő legtöbb nevet bizalmasan kezeljék. Hozzátette azonban, hogy néhány név bizalmas marad, köztük azoké, akik kiskorúak voltak, amikor Epstein szexuális visszaélést követett el velük szemben.

Frissítés: a "humanitárius" Clinton szereti a fiatal lányokat

András herceg is szerepel azok között a magas rangú személyek között, akiket a szexuális bűnöző és üzletember Jeffrey Epstein kapcsolatait részletező, újonnan nyilvánosságra hozott bírósági dokumentumokban megneveztek. A több tucatnyi aktában Bill Clinton, Donald Trump és Michael Jackson neve is szerepel – írja a BBC.

A mintegy 900 oldalnyi dokumentumok közül első körben nyilvánosságra hozott akták a jelek szerint óriási meglepetést ugyan nem tartogatnak, ám olyan nevekkel találkozhatunk bennük, mint András hercegé, Bill Clintoné, vagy Michael Jacksoné. Maga Loretta Preska New York-i bírónő is hangsúlyozta az akták kiadásának elrendelésekor, hogy a nevesített személyek közül sokakat már Maxwell büntetőperének idején azonosítottak. Az ügy további aktáit várhatóan a következő napokban hozzák nyilvánosságra. Az iratokban megnevezett több mint 100 személy közül csupán néhányat vádolnak konkrét bűncselekményekkel, többségüket pusztán kihallgatták vagy tanúk az ügyben.

A jogi iratok főként arra világítanak rá, hogy Epstein – aki 2009-ben bűnösnek vallotta magát kiskorúak prostitúcióra való felbujtásában – milyen kiterjedt kapcsolati hálóval rendelkezett.

Az akták között feltűnik a 42 éves Johanna Sjobergre neve is, akit korábbi vallomása szerint Maxwell 2001-ben vett fel azért, hogy megmasszírozza Epsteint, akinek a manhattani lakásán András herceg a Sjobergre mellét fogdosta, miközben egy kanapén fotózkodtak. András herceg ugyan minden jogsértést tagad az üggyel kapcsolatban.

Igaz, hogy Bill Clinton volt amerikai elnököt is megnevezik a bírósági dokumentumokban, ám vele kapcsolatban nem merül fel semmilyen törvénytelenség. A jegyzőkönyvek szerint Sjoberg asszony azt vallotta, hogy Epstein egyszer azt mondta neki, Clinton szereti a fiatal lányokat. Továbbá az akták tartalmazzák Maxwell megerősítő vallomását arról, hogy Clinton többször is Epstein magángépének fedélzetén utazott a 2000-es évek elején. Akkoriban elkötelezett emberbarátként méltatta Epsteint, igaz, később megszakította vele a kapcsolatot.

A volt amerikai elnök 2019-es nyilatkozata szerint mindössze "humanitárius" akfrikai utakra kísérte el a szexereskedelemmel vádolt férfit.

A bírósági iratok tartalmaznak egy részletet, amelyben Maxwell ügyvédje igyekszik megcáfolni a jelentést, miszerint Clinton nem sokkal hivatalából való távozása után Epstein karibi magánszigetére utazott.

Donald Trump neve is felmerül az aktákban: Johanna Sjoberg vallomása szerint Epstein azt mondta neki, hogy útban az egyik New Jersey-i kaszinójába kapcsolatba fog lépni Donald Trumppal. Állítólag a pilóták miatt hiúsult meg a találkozó, akik azt mondták, a gépük nem tud leszállni New Yorkban, és meg kell állniuk Atlantic Cityben, New Jerseyben. A dokumentumok egyébként nem tartalmaznak semmilyen Trumpra vonatkozó bűncselekményt.

A nő vallomásában tűnik fel Michael Jackson neve is, akiről Sjoberg mindössze annyit állít, hogy találkozott vele Epsteinen keresztül az üzletember Palm Beach-i otthonában, de rajta kívül David Copperfield bűvésszel is megismertette. Az iratok alapján nem merül fel, hogy bármelyikük is Epstein bűntársa lett volna.

Giuffre azt is állítja a vallomásában, hogy Bill Richardson új-mexikói kormányzóval is szexre kényszerítették. Richardson tavalyi halála előtt tagadta, hogy valaha is találkozott volna a nővel, és nem is vádolták meg soha szexuális bűncselekménnyel.

(Reuters - BBC - Portfólió - Index nyomán)