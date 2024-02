Külföld :: 2024. február 4. 19:52 ::

A WHO az afrikai népességrobbanás esetleges lassulása miatt aggódik

Hatékony beavatkozásra van szükség Afrikában a rákos megbetegedések nagy száma miatt - figyelmeztetett vasárnapi, a nemzetközi rákellenes világnap alkalmából kiadott közleményében az Egészségügyi Világszervezet (WHO) afrikai regionális igazgatója.

Matshidiso Moeti kiemelte, a betegséggel küzdő kontinensen nagy összegeket kellene fordítani a megelőzési tevékenységre és az intézkedések ellenőrzésére egyaránt, mert a rák súlyosan veszélyezteti az afrikai emberek megélhetését, valamint jelentősen csökkenti a születéskor várható életkorukat.

Hozzátette, hogy adataik szerint 2022-ben mintegy 882 ezer új megbetegedést regisztráltak Afrikában, amelyből mintegy 573 ezer volt halálos kimenetelű; a mell-, a méhnyak-, a prosztata-, az emésztőrendszeri, valamint a májrák előfordulása a leggyakoribb.

Az igazgató szerint Afrikában az évente regisztrált új rákos megbetegedések száma 2030-ra elérheti az egymilliót, ami azért riasztó, mert az afrikai rákbetegek túlélési esélye csak 12 százalékos, azaz hatszor-hétszer kisebb a magas jövedelmű, jóléti államokban élő betegekéhez képest.

Ugyanakkor üdvözölte, hogy ennek ellenére 17 afrikai ország is jelentős előrelépést érhetett el, miután a WHO iránymutatását követve hatékony szűrővizsgálati rendszert vezettek be. Biztatónak nevezte, hogy 28 ország a humán papillóma víruscsalád (HPV) elleni védőoltást is bevezette, aminek köszönhetően a célcsoport mintegy 60 százaléka kapja meg a vakcinát.

A WHO afrikai igazgatója a 2024-es év rákellenes világnapja alkalmából végül arra kérte fel a kormányzati hatalommal bíró vezetőket, hogy előrelátó intézkedésekkel és a kapcsolatépítés révén is tegyenek lépéseket a rákbetegség megfékezéséért Afrikában, aminek első feladataként a szűrővizsgálatokhoz való egyenlő hozzáférés lehetőségének megteremtését jelölte ki.

(MTI)