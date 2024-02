Egy friss felmérés szerint a románok többsége ellenzi a sorkatonai szolgálat visszaállítását. Kétharmaduk szerint a hadsereg nem lenne képes megvédeni az országot külső támadás esetén, de bízik abban, hogy a NATO-tagállamok segítségére sietnének.

A felmérést a Digi24.ro hírportál rendelte meg az Avantgarde közvélemény-kutató intézettől, miután Romániában élénk visszhangot váltott ki a hadsereg új vezérkari főnökének figyelmeztetése, miszerint az ország lakosságának is készülnie kellene az esetleges háborúra.

A hét elején telefonos módszerrel, 4 százalékos hibahatárral, 700 felnőtt bevonásával készült felmérés eredményei szerint a megkérdezettek 58 százaléka ellenezné, 35 százaléka pedig támogatná a 2007-ben megszüntetett sorkatonai szolgálat visszaállítását Romániában. A 18 és 35 év közötti korosztálynál az elutasítás aránya 72 százalék volt, a támogatóké pedig 11 százalék.

Hasonlóképpen a megkérdezettek csak 37 százaléka lenne hajlandó, 57 százalékuk viszont elutasítaná, hogy "háborús felkészítő tanfolyamon" vegyen részt. A 35 évnél fiatalabb felnőttek körében az elutasítás aránya 77 százalékos volt.

Arra a kérésre, hogy meg tudná-e védeni a román hadsereg az országot külső támadás esetén, a megkérdezettek 21 százaléka válaszolt igennel, 71 százaléka pedig nemmel, arra a kérdésre pedig, hogy megvédenék-e Romániát a NATO-szövetségesek, ha az országot támadás érné, a megkérdezettek 69 százaléka válaszolt igennel és 20 százaléka nemmel.

A román hadsereg két hónapja hivatalba lépett vezérkari főnöke, Vlad Gheorghita a Szabad Európa Rádió román adásának múlt héten adott interjújában úgy vélekedett : Oroszország nem fog megállni Ukrajnánál, és ha győztesen kerül ki a háborúból, akkor a következő célpontja Moldova lesz. Szerinte ez a lehetőség Romániát is aggodalommal kell eltöltse, a lakosságnak is fel kell készülnie az esetleges háborúra, be kell vezetni az önkéntes katonai szolgálatot, hogy a 35 év alatti lakosság megtanulhasson lőfegyverrel bánni, nehéz terepen tájékozódni, vagy védekezni egy vegyi támadás hatásai ellen.