Roger Waters, a Pink Floyd egykori zenekarvezető-ideológusa soha nem rejtette véka alá politikai nézeteit. Waters többek között Izrael kritikusa is, a zenész régóta kiáll a palesztinok ügye mellett. Emiatt számos konfliktust is felvállalt az évek során.

Legutóbb már David Gilmourral, egykori Pink Floyd-os alkotótársával veszett össze súlyosan a nyilvánosság előtt. Ennek során Gilmour felesége azt írta: "A rohadt velődig antiszemita vagy, de Putyin-mentegető, hazug, tolvaj, képmutató, adócsaló, tátogó, nőgyűlölő, öntelt és megalomániás is. Elég a hülyeségeidből." A leírtakkal David Gilmour is egyetértett, hiszen mindehhez csak annyit fűzött hozzá: "Minden szó bizonyíthatóan igaz".

Roger Waters most egy másik nagyvad popsztárnak ment neki: Bonót, az ír U2 énekesét nevezte undorító szardarabnak.

Ebbéli véleményét amiatt fogalmazta meg Waters, mert Bono a U2 egyik legutóbbi koncertjén, Las Vegasban tisztelgett a tavaly októberi Hamász-támadás áldozatai előtt, mielőtt előadták volna a nyolcvanas évekbeli háborúellenes Pride című slágerüket. Annak szövegét kicsit átírva adta elő Bono:

Early morning, Oct. 7, the sun is rising in the desert sky… Stars of David, they took your life but they could not take your pride.