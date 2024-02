Külföld :: 2024. február 24. 07:33 ::

Az Nvidia lett a világ negyedik legnagyobb vállalata

Piaci tőkeértéke alapján a világ negyedik legnagyobb vállalatává nőtte ki magát az Nvidia Corp chipgyártó, miután részvényei csütörtökön 16,4 százalékkal erősödtek az elemzői várakozásokat felülmúló negyedéves eredményjelentése nyomán.

Az Nvidia piaci tőkeértéke nőtt az év eleje óta a világon a legnagyobb összeggel, 740,2 milliárd dollárral a csütörtöki állás szerint 1,96 ezer milliárd dollárra, szemben a január végi 1,52 ezer milliárd dollárral.

Az Nvidia így a harmadik legnagyobb vállalat lett az Egyesült Államokban a Microsoft Corp. és az Apple Inc. mögött, maga mögé utasítva az Amazon.com Inc. és az Alphabet Inc. technológiai óriásokat. Globálisan pedig a Saudi Aramco után a negyedik legnagyobb.

Az Nvidia részvények idei 58,5 százalékos erősödése több mint a negyedét adta az S&P 500 index idei emelkedésének. Az index csütörtökön rekordon zárt az év eleje óta elért 6,65 százalékos emelkedésével. Tavaly az index 24 százalékkal emelkedett főként a technológiai részvények árfolyamnyereségének köszönhetően.

"A vezető felhőalapú számítástechnikai vállalatok nagy tőkeberuházásokra készülnek az idén, kielégítendő a mesterséges intelligencia tanításának és alkalmazásának a hardverigényét. Nagyon úgy tűnik, hogy az ilyen beruházások nagy része az Nvidia termékei iránt támaszt keresletet" - mondta Brian Colello, a Morningstar stratégája. "Várakozásaink szerint az Nvidia bevételei a 2025-ös pénzügyi év során negyedévente néhány milliárd dollárral emelkednek majd" - tette hozzá.

(MTI)