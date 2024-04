Persze azt is hozzá kell tenni, hogy míg a kommunisták nyíltan és zavartalanul szervezkedhetnek az országban, addig a hazafias szerveződéseket (csakúgy, mint Németországban) ellehetetlenítik, "veszélyes könyvek" birtokolásáért ültetnek le embereket hosszú évekre. A helyzet tehát nem egyszerű, de úgy tűnik, hogy nemzeti csoportok is igyekeztek felkarolni a lakhatási témát. Mert, bár ha az alábbi képet megnézzük, mindenféle előzetes információ alapján azt hihetnénk, hogy ők is kommunisták, ez nem igaz: