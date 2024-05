Külföld :: 2024. május 1. 23:05 ::

Nemzeti forradalmi felvonulás május 1. alkalmából Németországban

Május 1-je továbbra is fontos és jelképes nap nemzeti forradalmi pártunk és mozgalmunk számára, írja a német Dritte Weg (Harmadik Út). Ennek megfelelően Türingiában tartottak felvonulást, amely elmondásuk szerint igencsak meglepte a médiát és a baloldali radikálisokat.

Ismeretes, hogy a türingiai-bajor határon található városban mindig nagy a médiafigyelem azért, mert itt regnál az AfD első megválasztott kerületi vezetője, Robert Sesselmann. A türingiai Sonnebergben is egyre nagyobb a külföldiek beszivárgása. A Dritte Weg egy fegyelmezett vonulást tervezett ezért. Azt követelték, hogy a bevándorlás helyett telepítsék haza a külföldieket, bizonságot és méltányos bérezést szorgalmaztak.

Bár helyi szinten korábban volt egy megállapodás a Dritte Weg és az AfD-s kerületvezető között, hogyan zajlik majd le az esemény, sajnálatos módon ezt nem tartotta be minden ponton, és korlátozásokat vezetett be. A nemzeti forradalmi mozgalom sérelmezi, hogy nem engedélyezték nekik az ún. menetelő alakzatot, szabályozták a hangerőt, és tilos volt dobot is használni, továbbá egy sor hasonló kekeckedő intézkedésről volt szó. Ennek ellenére a rendezvény lezajlott.

A felszólalók kiemelték, hogy a gazdasági bevándorlók nemzethalált hoznak hosszú távon, Németországban ma már 25% felett vannak a migrációs hátterű emberek, és ha így megy tovább, a német nagyvárosok lakosságának többségét ők fogják adni. Elhangzott, hogy a bűnügyi statisztikában átlagon felül szerepelnek, és aránytalanul veszik igénybe a szociális juttatásokat.

- A Szövetségi Munkaügyi Ügynökség szerint országszerte nincs hiány szakképzett munkaerőből, csupán néhány kiválasztott ágazatban van hiány. Mindig megválaszolatlan marad a kérdés, hogy a harmadik világból érkező, képzetlen vagy alacsony képzettségű gazdasági menekültek miért lennének alkalmasak a magasan képzett szakemberek helyére - teszik fel a kérdést.

- Egyre több munkahely szűnik meg a vidéki területeken. Az orvosi ellátás egyre rosszabb. Sok német kénytelen feladni lakhelyét, és túlnépesedett városi központokba vagy külföldre vándorol, hogy továbbra is részt vehessen a munkában, és megfelelő megélhetést és egészségügyi ellátást biztosítson magának és családjának - szögezik le.

Hozzáfűzték, fontos lenne a vidéki területek megerősítése az ipar létrehozásával és a mezőgazdaság bővítésével. Elhangzott, hogy le kell rombolni a népellenes kapitalizmust, a kulcsfontosságú iparágakat államosítani kell, mert "elkötelezettek a német szocializmus megteremtéséért".

Henney Viktor - Kuruc.info