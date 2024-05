Jiszráel Kac izraeli külügyminiszter pénteken megtiltotta a jeruzsálemi spanyol konzulátusnak, hogy szolgáltatásokat nyújtson a ciszjordániai palesztinoknak.

A bejelentés válasz a palesztin állam spanyol elismerésére, valamint egy spanyol miniszter kijelentetésére, miszerint "Palesztina szabad lesz a folyótól a tengerig".

"Úgy döntöttem, hogy megszakítom a kapcsolatot az izraeli spanyol nagykövetség és a palesztinok között, és megtiltom a jeruzsálemi spanyol konzulátusnak, hogy szolgáltatásokat nyújtson a ciszjordániai palesztinoknak" - írta Kac az X-en.

