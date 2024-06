Külföld :: 2024. június 28. 17:24 ::

Le Pen már a kettős állampolgároknak is a védőangyala lett: saját képviselőtársától határolódott el

Marine Le Pen, a franciaországi előrehozott nemzetgyűlési választás legfőbb esélyesének számító Nemzeti Tömörülés (RN) vezéralakja elhatárolódott pénteken egyik képviselőtársától, aki "diszkriminatív véleményt fogalmazott meg a kettős állampolgárságú franciákról".

A választások első fordulóját vasárnap, a másodikat július 7-én tartják.



Fotó: Stephanie Lecocq / Reuters

Az RN választási győzelme esetén a leendő oktatási miniszterként is emlegetett Roger Chudeau egy csütörtök esti vitaműsorban a BFM hírtelevízón kijelentette, hogy egy kormánytagnak a jövőben nem lehet kettős állampolgársága, mert az "a kettős lojalitás problémáját" jelenti. Példaként említette a francia-marokkói Najat Vallaud-Belkacem volt szocialista oktatási minisztert (2014-2017), akinek kinevezése szerinte hiba volt, valamint a francia-spanyol Manuel Valls volt szocialista kormányfőt (2014-2016).

Miután a kijelentés hatalmas tiltakozást váltott ki a baloldalon és Emmanuel Macron elnök táborában - akinek kormányában jelenleg is vannak kettős állampolgárok -, Marine Le Pen az Europe1 rádió és a Cnews hírtelevízió közös reggeli műsorában elhatárolódott képviselőtársától.

"Kissé megdöbbentett Chudeau kollégánk (...) Személyes véleményt fogalmazott meg, teljesen ellentétes a Nemzeti Tömörülés tervével" - mondta. Le Pen ugyanakkor elismerte, hogy a párt korábban be akarta tiltani a kettős állampolgárság intézményét, de lemondott róla, "mert rájöttem, hogy a kettős állampolgársággal rendelkező emberek úgy érezhették, hogy a Franciaországgal szembeni lojalitás hiányával gyanúsítjuk őket (...). Úgy gondolom, hogy ez igazságtalan velük szemben" - mondta a párt volt és 2027-es elnökjelöltje.

Az RN januárban alkotmánymódosítási javaslatot nyújtott be, amely "megtiltaná, hogy más állam állampolgárságával rendelkező személyek kormányzati hivatalokban, állami vállalatoknál és közszolgálati feladattal megbízott jogi személyeknél tisztséget töltsenek be", ezt azonban a parlamenti többség elvetette. Jordan Bardella, a párt miniszterelnök-jelöltje hétfői sajtótájékoztatóján ugyanakkor megerősítette, hogy kormányfőként nem fogja engedélyezni a biztonsághoz vagy a védelemhez köthető szektorokban a stratégiai munkahelyek betöltését a kettős állampolgároknak. Marine Le Pen pénteken elmondta: mintegy harminc posztról van szó, és a tiltás nem fog vonatkozni választott képviselőkre. Bardella hétfőn az atomerőművek vezetőit jelölte meg példaként.

Emmanuel Macron Brüsszelben, az európai uniós tagországok állam- és kormányfőinek csúcstalálkozóján reagált a polémiára, megvédve a kettős állampolgárokat. "Erővel kell fellépnünk és fel kell háborodnunk ezen dolgokon" - mondta az elnök, megvédve "az összes minisztert és az összes parlamenti képviselőt, de az összes olyan nőt és férfit hazánkban, akik franciák, de más állampolgársággal is rendelkeznek családi múltjuk, élettörténetük, száműzetésük, szerelmi vagy szakmai életük választása miatt".

"3,5 millió franciáról beszélünk (...), akik teljesen franciák" - hazudta Gabriel Attal miniszterelnök pénteken a BFM hírtelevízióban. Hozzátette: "Az egész mögött egy olyan felfogás rejlik, amelyet a Nemzeti Front (a Nemzeti Tömörülés elődpártja) mindig is vallott, és (az alapító) Jean-Marie Le Pen is, hogy a kettős állampolgárok csak félig franciák, megvesztegethetők, és nem lojálisak Franciaországhoz". A kormányfő szerint a Nemzeti Tömörülés "3,5 millió francia embert aláz és sérteget napok óta".

Gabriel Attal azt is állította: az RN mintegy száz képviselőjelöltjéről köztudott az 577-ből, hogy tett már korábban rasszista, diszkriminatív vagy antiszemita kijelentést. A kormányfő korábban képmutatással is megvádolta az RN-t, miután az Európai Parlementben a francia-orosz kettős állampolgárságú Tamara Volokhovát alkalmazzák érzékeny munkakörben.

Franciaországban a kettős állampolgársággal rendelkezőknek nem tiltott a közszférában dolgozni; utoljára az 1930-as években vonatkoztak korlátozások a honosított franciákra, de ezek megszűntek a második világháború után.

Mindeközben számos emberi jogi szervezet a "rasszista gyűlöletbeszéd erősödésére" figyelmeztetett Franciaországban, amelynek okát az RN európai parlamenti választási győzelmében és az előhozott nemzetgyűlési választások vasárnapi első fordulójában előrejelzett győzelmében látják. "Az utóbbi időben ez már egy erősödő tendencia volt, de most ijesztő módon felerősödött" - mondta Nathalie Teil, az Emberi jogok ligájának elnöke az AFP hírügynökségnek. "Azokban, akik eddig fű alatt csinálták, most megjelent egyfajta önelégültség, és azt mondják: 'ez az, már majdnem hatalmon vannak, most már nyíltan lehet csinálni'" - fogalmazott a jogvédő.

A France2 közszolgálati televízió egyik riportja nyomán a közép-franciaországi Loiret megyében a hatóságok vizsgálatot indítottak, miután RN-szimpatizánsok nyíltan "diszkriminatív megjegyzéseket" tettek szomszédjukra, egy fekete bőrű ápolónőre. Nancy városában pedig az ügyészség azért indított vizsgálatot, mert a helyi RN-jelölt választási plakátján "Adjunk jövőt a fehér gyerekeknek!" szlogennel kampányol.



Erről a plakátról van szó, de tévesen írta az MTI, nem RN-jelölté, hanem, amint látható, a Parti de la France jelöltjéről van szó, amelyet még a kizárt apa, Jean Marie Le Pen tisztelői alapítottak

A francia köztelevízió ismert közéleti újságírói közül pedig Karim Rissouli és Mohamed Bouhafsi elmondták: a származásukra utaló gyűlölködő üzeneteket kapnak az EP-választások óta.

"Nem ez az első alkalom, hogy ilyen fenyegetést kaptam" - mondta Karim Rissouli a Brut videóportálnak, miután felolvasta a neki címzett levelet, amelyben a feladó úgy véli, hogy a "történelmi francia népnek elege van ebből a sok arabból". "Ez a levél olyan sebeket szakított fel bennem, amelyek soha nem gyógyultak be" - mondja a sztárműsorvezető.

(MTI nyomán)