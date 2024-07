Külföld :: 2024. július 3. 22:01 ::

NYT: Biden a visszalépés lehetőségét mérlegeli

Joe Biden úgy véli, hogy ha a következő napokban nem tudja meggyőzni a közvéleményt arról, hogy alkalmas az elnökségre, akkor nem biztos, hogy meg tudja menteni a kampányát – erről egyik kulcsfontosságú szövetségesének beszélt az amerikai elnök a New York Times szerint.

A Bidenhez közelálló forrás hangsúlyozta, hogy az első elnökjelölti vitán Donald Trumppal szemben rendkívül rosszul szereplő politikus továbbra is harcban van az újraválasztásáért, de ehhez a következő napokra tervezett megjelenéseknek - például a kampányeseményeknek és egy CNN-es interjúnak - jól kell sikerülniük. Eközben Biden, aki elismerte, hogy nem volt jó formában, többekkel is felvette a kapcsolatot a lehetőségeivel kapcsolatban, szerda este például demokrata párti kormányzókkal találkozik, és régi ismerőseivel is konzultál.

A Fehér Ház később tagadta az amerikai napilap értesülését.

(24 nyomán)