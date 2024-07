Külföld :: 2024. július 10. 08:18 ::

Itt az első demokrata párti szenátor, aki ki merte mondani, hogy Biden nem tudja megnyerni a választást

„Szerintem Donald Trump jó úton halad, hogy megnyerje ezt a választást, talán elsöprő fölénnyel, és magával vigye a szenátust és a képviselőházat is” – mondta Michael Bennet a CNN-nek. Ő az első demokrata párti szenátor, aki arról beszélt, hogy Bidennek nincs esélye nyerni. Úgy látja, az első vita óta a Fehér Ház semmit nem tett azért, hogy eloszlassa a szavazók aggályait.



Kép forrása: CNN

Joe Biden a 2024-es elnökválasztási kampány első vitáján nem erősítette meg a szavazók belé vetett bizalmát, még a saját elmondása szerint is majdnem elaludt. Emiatt már több demokrata politikus, donor, sőt, még a New York Times szerkesztősége is arra kérte, hogy lépjen vissza. Biden azonban kijelentette, hogy csak a Mindenható kérésére szállna ki a versenyből.

Bár Bennet szerint akkora a veszély az USA-ra nézve, hogy már nem politikai, hanem morális kérdésről van szó, nem mondta ki nyíltan, hogy az elnöknek vissza kéne lépnie.

„Ez mindig is szoros verseny volt – és a dinamika az, amire már régóta számítottunk: a választókat továbbra is mélyen aggasztja Donald Trump és káros programja, és minél többet foglalkozunk a választókkal, annál inkább támogatják Biden elnököt” – reagált Bennet nyilatkozatára Biden egyik szóvivője.