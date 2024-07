Külföld :: 2024. július 21. 15:44 ::

A Fülöp-szigetek és Kína előzetes megállapodásra jutott egy vitatott hovatartozású zátonyt illetően

A Fülöp-szigetek és Kína előzetes megállapodásra jutott a vitatott hovatartozású Second Thomas-zátonyt illetően a további konfrontáció elkerülése végett a Dél-kínai-tengeren - közölte vasárnap a manilai külügyminisztérium.

A tárca szerint az egyezséget sorozatos konzultációkat követően sikerült elérni a Fülöp-szigetek fővárosában.

Kína csaknem az egész Dél-kínai-tengert saját felségterületének tekinti, beleértve a Second Thomas-zátonyt is, amely a Fülöp-szigetek kizárólagos gazdasági övezetén belül található nagyjából 200 kilométerre nyugatra Palawan szigetétől. A Fülöp-szigetek területi igényeinek jelzéseként csapatokat is állomásoztat helyben 1999 óta, a szándékosan zátonyra futtatott Sierra Madre nevű hajón.

Ugyanakkor a Sierra Madre ellátása végett indított missziók során konfrontációk történtek kínai és Fülöp-szigeteki hajók között. A mostani ideiglenes egyezség a manilai külügyminisztérium szerint lehetővé teszi a zavartalan ellátmányozást.

(MTI)