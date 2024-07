Külföld :: 2024. július 27. 14:12 ::

WSJ: Trump jobban áll, mint Harris, de nincs akkora előnye, mint Biden ellen volt

A Wall Street Journal által közölt közvélemény-kutatás szerint a regisztrált szavazók között Donald Trump volt amerikai elnök népszerűségben két százalékkal előzi meg Kamala Harris jelenlegi alelnököt, akinek nagy esélye van arra, hogy az amerikai Demokrata Párt augusztusi konvencióján megszerezze az elnökjelöltséghez szükséges támogatást - írja a hvg.hu.

A lap szerint Trump támogatottsága 49 százalékon áll, Harrisé 47 százalékon a július 23. és 25. között, ezer főn végzett felmérés alapján.

Harris lemaradása így kisebb, mint amit legutóbb Bidennek mértek, a jelenlegi elnök ugyanis július elején 6 százalékkal maradt el kihívójától.

Pénteken jelent meg a New York Times felmérése is, abban ennél is kisebb, 48-47 arányú előnyt mértek Trumpnak.