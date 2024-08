Külföld :: 2024. augusztus 9. 16:13 ::

Manuel Eder "különösen veszélyes személy" - bűne: hazaszeretet, kilenc év börtönbüntetést kapott

Még márciusban számoltunk be arról, hogy Ausztriában egy hazafi rendkívül súlyos büntetést kapott. Bűne természetesen nem más, mint "gondolatbűn". 9 évre ítélték "különösen veszélyes" könyvek birtoklása, és a rendszer számára "el nem fogadható" zenekarokban való éneklés miatt. Most tovább folytatódott az ügy.



Manuel Eder

Az osztrák Infokanal Deutschösterreich számolt be róla, hogy a legfelsőbb bíróság is helybenhagyta a gyalázatos 9 évnyi börtönbüntetést. Mint írják, a bíróság "teljesítette antifasiszta kötelességét", és elutasította a megsemmisítési kérelmet, és így az innsbrucki bíróság is kimondta az ítéletet. Mag Friedrich elnökletével alaposan körbejárták a büntetés mértékét, szó volt róla, Manuel "különösen veszélyes"-e, és úgy tűnik, az osztrák "demokrácia" számára az.

Természetesen az nem zavarta őket, már az első bírósági eljárás is komoly hiányosságokat mutatott. A német Dritte Weg szentelt egy hosszabb cikket még márciusban annak, hogy rámutasson az ellentmondásokra.



A Dritte Weg kiállása Manuel Eder mellett

- Manuelt összesen 17 alkalommal vádolták meg a tilalmi törvény és egy fegyvertörvény megsértésével. Manuelnél állítólag volt egy teleszkópos bot (a rendőrség és a bíróság szerint is, ami teljesen legális volt), ezért pedig fegyvertartási tilalmat rendeltek el rá (egy hónappal korábban). Mivel a fegyvertartási tilalmat csak szóban mondták ki, Manuel azonnal harcba szállt ellene. Ez a körülmény azonban a büntetés mértéke szempontjából teljesen irreleváns volt, ugyanis a 17 esetből 12 esetben az esküdtszék úgy döntött, hogy Manuel megsértette a tiltó törvényt. A zsűri és a hivatásos bírák azt feltételezték, hogy Manuel különösen veszélyes. Ezért a büntetés mértéke 1-től 20 évig terjedő szabadságvesztés volt. Egymás után 16 órán át tartó tárgyalás után kilenc év börtönbüntetést szabtak ki. A börtönbüntetés amúgy a bíró szerint nem volt különösebben szigorú - írják.

Egyébként az ügyészség még szigorúbb büntetést akart, végül a testület megmaradt az elsőfokú bíróság által kiszabott 9 évnél. Ez szintén iszonyatosan sok, tekintetbe véve Manuel "bűneit". Amely nem más, mint a hazaszeretet.

A német és osztrák hazafiak azt írják, hogy Manuel ennek ellenére állhatatos maradt, és töretlen a hite. Az osztrák és német hazafiak felhívást tettek közzé, hogy bajtársai hová tudják elküldeni kitartásra buzdító üzeneteiket, támogató szavaikat, a leveleket a cikk alján lévő címre lehet elküldeni. Arra biztatok mindenkit, aki úgy gondolja, Magyarországról is küldjön pár támogató sort Maunelnek, bizonyára jól fog esni neki. Mutassuk szép példáját az európai nacionalisták összetartásának, hiszen történelmi sorsközösségben élnek népeink, mindannyian a saját hazánkért és a fehér Európáért harcolunk, ellenségeink ugyanazok, a nemzetpusztító globalisták, melyek mögött jelentős mértékben a nemzetközi zsidóság áll, akik szervezik a tömeges migrációt, hogy elpusztítsák a fehér nemzeteket.

A cím tehát:

Manuel Eder

Völser Str. 63

A-6010 Innsbruck