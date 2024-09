Külföld, Extra :: 2024. szeptember 5. 08:00 ::

Olasz dráma: Meloni minisztere könnyek között ismerte el viszonyát egy fiatalabb "influenszerrel" - posztján maradhat

Giorgia Meloni olasz kormányfő nem fogadta el a kulturális miniszter lemondását, ezt maga a miniszter, Gennaro Sangiuliano jelentette be a RAI1 köztelevízió szerda esti híradójában, ahol könnyeivel küszködve számolt be a körülötte kirobbant szerelmi botrányról. Gennaro Sangiuliano hangoztatta, hogy a miniszterelnök arra kérte, folytassa munkáját, és mindig mondjon igazat az olaszoknak is.

pic.twitter.com/kl7Ij7okrb 🔴 La Stampa — Il ministro della Cultura, Gennaro #Sangiuliano , al centro delle cronache politiche per il caso della presunta consulenza a Maria Rosaria Boccia, è da poco giunto a Palazzo Chigi dove è presente anche la presidente del Consiglio Giorgia #Meloni September 3, 2024

Könnyeivel küszködve a hatvankét éves Sangiuliano a kamerák előtt bocsánatot kért a feleségétől.

A Meloni-kormány 2022 októberi megalakulásakor újságíróból lett kulturális tárcavezető a legnézettebb híradóban számolt be a nála húsz évvel fiatalabb Maria Rosaria Bocciával az utóbbi hónapokban megélt szerelmi kapcsolatáról.

A botrány augusztus utolsó napjaiban robbant, amikor Maria Rosaria Boccia közösségi oldalain először a miniszterrel közös fényképeket, majd a kulturális tárca kabinetjével váltott levelezést és hangüzeneteket közölte. Így derült ki, hogy a nő május óta gyakran részt vett Gennaro Sangiuliano hivatalos programjain, és magát a miniszter tanácsadójaként tüntette fel. Azt is nyilvánosságra hozta, hogy a minisztérium szerződést ajánlott fel neki kiemelt események szervezésére, de azt az utolsó pillanatban visszavonták.





La figura di Maria Rosaria



Maria Rosaria… La questione è grave, e non è solo folklore.La figura di Maria Rosaria #Boccia , associata al Ministro della Cultura Gennaro #Sangiuliano , ha suscitato un notevole interesse mediatico e polemiche negli ultimi giorni. Ecco i principali sviluppi della vicenda.Maria Rosaria… pic.twitter.com/Ar4ApvKD3B September 2, 2024

Maria Rosaria Bocciáról keveset tudni: Pompejben született, és korábban egy esküvői ruhabolt tulajdonosa volt. Interneten két egyetemi diplomával büszkélkedik, és divatvállalkozóként tünteti fel magát.

A miniszter kedden és szerdán is egyeztetett a kormányfővel, miközben az ellenzéki pártok az ügy tisztázását követelik, hangoztatva, hogy Maria Rosaria Boccia bármilyen tisztség és felhatalmazás nélkül bizalmas dokumentumokhoz juthatott hozzá. A Zöldek és Baloldal Szövetsége (AVS) feljelentést tett hivatali visszaélés címén annak kivizsgálására, hogy ki fizette Maria Rosaria Bocciának a miniszterrel közös útjait.



Si chiama Maria Rosaria Boccia. E al ministero non trovano la nomina Gennaro Sangiuliano e la strana storia dell’influencer che ha nominato sua consulenteSi chiama Maria Rosaria Boccia. E al ministero non trovano la nomina https://t.co/F2r4hRip1W August 29, 2024

Nemzetbiztonsági kérdést vetett fel az a felvétel is, amelyet a nő a római képviselőház termeiben egy okosszemüveggel forgatott, és közzétett közösségi oldalain.

Gennaro Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia: perché il caso dell’influencer al ministero ora è un guaio per Giorgia Meloni https://t.co/FxF9XwuJuC September 2, 2024

Gennaro Sangiuliano a televíziós adásban elismerte, hogy viszonya volt a nővel, de elmondása szerint a kapcsolatnak augusztusban vége lett. Kijelentette, hogy intim hangfelvételek is lehetnek Boccia birtokában, de “nem vagyok zsarolható” - tette hozzá.

Azt állította, hogy Maria Rosaria Boccia minden költségét “az utolsó euróig” személyesen állta, és nem a minisztérium számláját terhelte.

A kijelentéseket Maria Rosaria Boccia hazugságnak nevezte.

Giorgia Meloni a kormánypárt Olasz Testvérek (FdI) szerdai ülésén azt mondta, a jobboldal kormányra jutott és történelmet akar írni, “ezért nem engedheti meg magának a félrelépéseket”.

Olaszország elnöklésével szeptember 19. és 21. között rendezik meg a G7-csoport kulturális miniszterei találkozóját. Eredetileg helyszínként Pompejt választották, de a minisztérium a találkozó máshova költöztetésén dolgozik.

(MTI)