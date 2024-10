Külföld :: 2024. október 9. 08:35 ::

Florida történetének legnagyobb kötelező kitelepítését rendelték el az érkező hurrikán miatt

Florida partvidékén több mint egymillió ember számára rendeltek el kötelező kitelepítést, az állam történetének legnagyobb ilyen műveleteként az érkező újabb hurrikán miatt, miközben a rendőrség segítségével juttatják el a hiányzó üzemanyagot a benzinkutakra.

Ron DeSantis kormányzó a helyi idő szerint kedden délután tartott tájékoztatóján arról számolt be, hogy a Milton hurrikán várhatóan szerda éjszaka éri el az állam nyugati tengerpartját. A hurrikán középpontja a meteorológusok előrejelzése szerint Tampa körül éri el a szárazföldet, de több száz kilométer széles sávban okozhat súlyos károkat. A kötelező kitelepítés a tengerparti területeket érinti, ahol akár 4 métert meghaladó tengeri áradásra számítanak.

Floridai illetékesek arra hívták fel a figyelmet, hogy a tengerparton tartózkodni a vihar partot érése idejében halálos veszélyt jelent. Florida történek legnagyobb kitelepítési művelete miatt a tengerpartról a szárazföld belseje felé, valamint az észak és nyugat felé vezető autópályákon hosszú közlekedési dugók alakultak ki. A Milton hurrikán kedden a Mexikói-öböl felett tartózkodott 4-es erősségű viharként, óránként 220 kilométer sebességű széllökésekkel. A számítások szerint a vihar a következő 24 órában veszíthet erejéből, de így is az elmúlt évszázad egyik legsúlyosabb hurrikánja lehet, ami nyugat felől éri el Floridát.

Ron DeSantis kormányzó elmondta, hogy egyeztetett Joe Biden elnökkel, aki még hétfőn arról számolt be, hogy együttműködnek a republikánus politikussal. Florida állami vezetője arról is beszámolt, hogy a felkészüléshez is több szövetségi államtól kaptak segítséget, és a floridai Nemzeti Gárda történetének legnagyobb mozgósítását rendelték el, ami egy vihar előkészületeinek keretében valaha is történt. A kormányzó arról is beszámolt, hogy az evakuáció által érintett Nyugat-Floridában számos benzinkúton hosszú sorok alakultak ki, és hiánycikké vált a benzin. Ron DeSantis hangsúlyozta, hogy az állam elegendő tartalékkal rendelkezik, ami több millió liter gázolajat és benzint jelent. Hogy a szállítmányok minél előbb eljussanak a kutakhoz, az autópálya-rendőrség járőrei segítik az üzemanyag-szállító kamionokat, amelyek napi 24 órában járnak – mondta el a kormányzó a keddi tájékoztatóján. Hangsúlyozta azt is, hogy a hurrikán a félsziget legnagyobb részét érinteni fogja.

A vihar rövid idő alatt akár 300 milliméter csapadékot hozhat, ami miatt áradások is várhatók. A kormányzó közölte, hogy áramfejlesztőkkel, szivattyúkkal és homozsákokkal, valamint mobil légkondicionáló berendezésekkel készülnek, és menedékhelyeket is kialakítottak. Florida különböző repülőterein már több száz repülőjáratot töröltek, és ezek száma szerdán tovább növekedhet. A Fehér Ház kedden bejelentette, hogy a hurrikán miatt Joe Biden elhalasztotta németországi és afrikai hivatalos útját. Az elnök Wisconsin államban egy nyilvános eseményen arra kérte a floridai lakosokat, hogy mindenben kövessék a helyi hatóságok utasításait. A Milton hurrikán kevesebb mint két héten belül a második súlyos vihar, ami eléri Florida nyugati részét, a hatóságok még a Helene-hurrikán által okozott törmeléket sem tudták mindenhol eltakarítani. Az Egyesült Államok délkeleti részének további államaiban, elsősorban Észak-Karolinában, tovább dolgoznak a 10 nappal ezelőtti áradások kárainak felszámolásán. A Helene-hurrikán miatt, valamint a nyomában járó áradásokban hat államban csaknem 250 ember halt meg, többeket továbbra sem találnak, és még kedden is mintegy 150 ezer fogyasztónál nem volt áram.

