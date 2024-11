Külföld, Videók :: 2024. november 8. 14:16 ::

Amszterdamban arabok csaptak össze izraeli szurkolókkal

Amszterdamban tegnap este, illetve ma hajnalban utcai összetűzésekre került sor a holland városba érkező izraeli szurkolók és Hollandiában élő arabok, illetve az őket támogató hollandok között. A holland rendőrség öt, míg izraeli források 30 izraeli szurkoló sérüléséről számolt be. Két szurkolóval eddig nem sikerült felvenni a kapcsolatot. Az összetűzések erősen politikai indíttatásúak voltak, pontosabban a jelenleg is zajló Gázai övezetbeli népirtás volt a legfőbb kiváltó ok. Az izraeli szurkolók a mérkőzés előtt eltávolítottak egy palesztin zászlót egy amszterdami épület ablakából – írja a maariv.co.il és az aljazeera.com.



Izraeli szurkolót rugdosnak Amszterdamban (fotó: X)

Amszterdamban tegnap este játszották le az Ajax–Makkabi Tel-Aviv Európa-liga labdarúgó-mérkőzést, amelyen a holland csapat 5-0-s kiütéses győzelmet aratott. A mérkőzés előtt és azt követően arabok és őket támogató holland fiatalok többször, több helyen rátámadtak az izraeli szurkolókra. Az utcai támadások során ütötték-verték az izraeli szurkolókat, miközben a többi között ezt kiabálták: Iszraíli zift (szar izraeli), Falasztin horrá (szabad Palesztina) arabul, illetve ugyanezt angolul: Free Palestine. Izraeli közlés szerint 30 izraeli szurkoló megsérült, kettővel pedig mostanáig nem sikerült kapcsolatot teremteni. Az amszterdami rendőrség szerint viszont csak öt izraeli sérült meg.

Egyes elfogult hírközlők (így a magyarországiak is) állításával ellentétben az izraeli szurkolók és hollandiai arabok, illetve utóbbiakhoz csatlakozó holland fiatalok közti összetűzés nem azzal kezdődött, hogy utóbbiak minden előzmény nélkül nekiestek a zsidóknak. Az aljazeera.com arról ír, hogy az izraeli szurkolók Amszterdamban is tüntettek a Hamász ellen, illetve a Gázai övezetben fogvatartott túszok szabadon bocsátásáért (akárcsak korábban Kispesten és Felcsúton). A tegnapi mérkőzés előtt például az amszterdami Dam terén az izraeliek tűzijátékot rendeztek, miközben az „együtt győzni fogunk” jelmondatot skandálták, s a Gázai övezetben fogvatartott izraeli túszok fényképét magasba emelve követelték azok szabadon engedését.



Mérkőzés előtti izraeli tűzijáték az amszterdami Dam téren (fotó: EPA)

A közösségi oldalakon azt is lehetett látni, hogy a mérkőzés előtt Amszterdamban randalírozó izraeli szurkolók az egyik ház ablakában kiszúrtak egy palesztin zászlót, mire ketten a társuknak bakot tartottak, aki letépte a lobogót. Az akció során egyik izraeli a videón is tisztán hallhatóan ezt kiabálja héberül: Jallah, lehoríd et a degel hammaszríáh hazze! Lehoríd! (Gyerünk, távolítsuk el ezt a büdös zászlót! Eltávolítani!) Egyes hírforrások (így az izraeli 12-s csatorna) azt állítják, hogy a közösségi oldalakon gyorsan terjedő zászlóletépési képsorok után kezdtek csoportokba verődni a feldühödött arabok és helybeli támogatóik.

تغطية صحفية: فيديو يظهر تمزيق مشجعين "إسرائيليين" للعلم الفلسطيني في العاصمة الهولندية قبيل مباراة فريق"مكابي تل أبيب" مع أياكس أمستردام، وهو ما تسبب في اندلاع احتجاجات. pic.twitter.com/SK2tmeSAQC November 8, 2024

Amszterdamba legalább 3 ezer izraeli szurkoló érkezett az Ajax ellen mérkőzésre. A tegnap esti, illetve ma hajnali események után Dick Schoof holland miniszterelnök (akinek keresztneve még véletlenül sem angol eredetű… – H. J.) telefonon egyeztetett Binjámin Netanjáhu izraeli kormányfővel. Schoof közölte Netanjáhuval, hogy elfogadhatatlannak tartja az izraeliek ellen irányuló erőszakos cselekményeket, s ezért minden elkövetőt bíróság elé állítanak. Az X platformon a holland kormányfő azt is kifejtette: „undorral követtem az Amszterdamból érkező híreket”.



Arab palesztin zászlókkal Amszterdamban (fotó: aljazeera.net)

Az izraeli kormányfő utasítására ma reggel az izraeli El Al légiforgalmi társaság két repülőgépet indított Amszterdamba a szurkolók evakuálására. Az izraeli hadsereg szóvivője pedig bejelentette: a holland kormánnyal egyeztetve egészségügyi és mentőcsapatokkal is ellátott csapatszállító repülőgépeket küldenek a kimentési küldetés lebonyolítására.



Bakot tartanak a palesztin zászlót eltávolítónak (fotó: X)

Itamar Ben Gvír szélsőséges izraeli nemzetbiztonsági miniszter az X-oldalán ezt írja: „Azok a szurkolók, akik Amszterdamban labdarúgó-mérkőzést néztek, szembesülhettek az antiszemitizmussal, hiszen elképzelhetetlen kegyetlenséggel támadtak rájuk, csupán azért, mert zsidók és izraeliek.”

Hering J. – Kuruc.info

Frissítés: Több száz zsidó szurkolót kerítettek be

A zavargások csütörtök este törtek ki, a holland Ajax és az izraeli Maccabi Tel-Aviv futballcsapat között az Európa-ligában játszott meccset követően. Holland sajtóbeszámolók szerint az izraeli csapat több száz szurkolóját bekerítették főként palesztinpárti tüntetők, és összecsapásokra is sor került, a rendőrség sokakat őrizetbe vett.

Helyszíni beszámolók, valamint a közösségi oldalakra feltett videók szerint az egyik oldal palesztin zászlókat lengetett és a "Szabad Palesztinát!" jelszót skandálta, a Maccabi szurkolói pedig városszerte több középületet és magánházat rohamoztak meg, letépve a kilógatott palesztin zászlókat.

Femke Halsema, Amszterdam polgármestere pénteken szintén elfogadhatatlannak nevezte a történteket, amelyeket, mint mondta, "semmilyen módon nem lehet megmagyarázni".

"Amszterdam hozzászokott a tüntetésekhez, ez azonban nem tüntetés volt, hanem bűncselekmény, és nincs rá mentség" - jelentette ki sajtótájékoztatóján a polgármester, hozzátéve, hogy a jelenlegi információk szerint a Maccabi szurkolóira főleg rollerrel száguldozó fiatalok támadtak, akik vélhetően a Telegramon beszélték meg az akciót.

Aláhúzta, hogy a meccs előtt a hatóságok a holland terrorelhárító ügynökséggel (NCTV) is egyeztettek, amely azt közölte, nem áll fenn esetleges terrorcselekmény gyanúja.

René de Beukelaer főügyészt azt közölte, a hatóságok nemsokára közzéteszik több, egyelőre szökésben lévő gyanúsított fotóját.

Az amszterdami rendőrség közlése szerint összesen 62 embert vettek őrizetbe, köztük kiskorúakat is, pénteken azonban többeket - akiket nem gyanúsítottak fizikai erőszak elkövetésével - elengedtek.

Öten kórházba kerültek, őket azonban a nap folyamán kiengedték.

A zavargások során eltűnt, illetve a tüntetők által elrabolt vagy túszul ejtett emberekről érkező hírekre a rendőrség az X-en azt válaszolta, jelenleg nem tudják ezeket az értesüléseket megerősíteni.

Bejelentették azt is, hogy az elkövetkezendő napokban megerősítik a rendőri jelenlétet a fővárosban, elsősorban a zsidó intézmények környékén.

Az NlTimes hírportál azt írta, hogy egy palesztinpárti szervezet már korábban tüntetést jelentett be szerdára a fővárosban, azonban a városvezetést nem adott engedélyt rá.

Ursuláéknak is fáj az antiszemitizmus

A zavargások ellen európai uniós vezetők is szót emeltek. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság vezetője leszögezte: nincs helye Európában az antiszemitizmusnak, Charles Michel, az uniós tagállamok vezetőit tömörítő Európai Tanács elnöke pedig a tolerancia, a tisztelet és az uniós állampolgárok biztonságának fontosságát hangsúlyozta.

(MTI)