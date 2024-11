Külföld :: 2024. november 18. 22:02 ::

Oroszország a gázai helyzetre hivatkozva vétózta meg a szudáni tűzszünetre felszólító határozattervezetet

Megvétózta hétfőn Oroszország az ENSZ Biztonsági Tanácsában a Szudánban tűzszünetre szólító határozattervezetet - jelentette be az ülésen elnöklő David Lammy brit külügyminiszter. Ezzel Moszkva megakadályozta a testület egyhangú döntését, és Lammy szerint "ismét megmutatta a világnak, hogy a béke ellensége".

A Nagy-Britannia és Sierra Leone által kidolgozott tervezet arra szólította volna fel a közép-afrikai országban harcoló feleket, hogy azonnal fejezzék be az ellenségeskedést, majd sürgősen kezdjenek párbeszédet a helyzet normalizálása és egy tűzszüneti megállapodás kidolgozása érdekében. Továbbá arra kérte az ENSZ-tagországokat, hogy "tartózkodjanak az olyan külső beavatkozástól, amely a konfliktus elnyújtását segítheti elő". A határozattervezet azt is sürgette, hogy a szemben álló felek tartsák be azt a tavalyi vállalásukat, mely szerint "nem bántják a polgári lakosságot, nem használják a háborús taktika részeként a szexuális erőszakot, valamint biztosítják az emberek számára a humanitárius segélyekhez való gyors és akadálymentes hozzáférés lehetőségét".

A 15 tagú testületben 14 tagállam igennel szavazott. Oroszország már korábban is többször tartózkodott a szudáni határozatoknál.

Az Oroszországot képviselő Dmitrij Poljanszkij helyettes nagykövet az ülésen azt mondta: Moszkva egyetért abban a többi BT-tagországgal, hogy Szudánban gyors megoldást kell találni, és ehhez a tűzszüneten át vezet az út. Úgy vélte azonban, hogy a mostani tervezet készítői és támogató kettős mércével mérnek, mert egyes konfliktusokban - mindenekelőtt a gázaiban - nem teszik szóvá a nemzetközi humanitárius jogszabályok megsértését.

Szudánban 2023 áprilisa óta folynak harcok a szudáni hadsereg és a vele szemben álló, Mohamed Hamdan Dagalo tábornok irányítása alatt álló kormányellenes félkatonai erők (RSF), valamint arab szövetségesei között. Az ENSZ adatai szerint eddig több mint 10 millió ember kényszerült elhagyni otthonát az országon belül vagy külföldre menekülni; mintegy 750 ezer embert éhínség fenyeget, és 3 millióan élnek a szomszédos országok menekülttáboraiban.

(MTI)