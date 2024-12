Külföld :: 2024. december 2. 10:21 ::

Annyira antiszemita a TikTok-vasgárdista román elnökjelölt, hogy még egy izraeli miniszter is támogatja

Az MTI egyetlen hírben sem felejti el megemlíteni, hogy a román elnökválasztáson első helyezést elérő Călin Georgescu mennyire antiszemita. Nos, annyira, hogy



az izraeli kormányból is támogatják,

nem tartóztatná le a háborús bűnös Netanjahut,

és még Románia nagykövetségét is áthelyezné Jeruzsálembe.



Georgescu-ellenes tüntetés Bukarestben - ők még nem tudják, kik a Tiktok-huszár szövetségesei (fotó: Hepta)

A választásokba való beavatkozással vádolja Románia Izrael diaszpóraügyi miniszterét, aki múlt héten Călin Georgescu szélsőjobboldali államfőjelöltjével beszélt telefonon, írta az izraeli Háárecre hivatkozva a G4Media és a Transtelex.

Radu Ioanid, Románia izraeli nagykövete az izraeli lapnak azt mondta, Amichai Chikli izraeli diaszpóraügyi miniszter viselkedése beárnyékolja Románia és Izrael szoros viszonyát, és hangsúlyozta, hogy Románia sosem avatkozott be hasonló módon az izraeli politikába.

Amichai Chikli múlt héten beszélt telefonon Călin Georgescuval, aki azt ígérte az izraeli miniszternek, hogy ha ő lesz Románia elnöke, át fogja költöztetni Románia izraeli nagykövetségét Tel-Avivból Jeruzsálembe, és meghívja majd Benjamin Netanyahut Romániába, anélkül, hogy betartaná a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) elfogatóparancsát az izraeli miniszterelnök ellen.

Radu Ioanid izraeli román nagykövet, aki egyébként holokutató történész, sokkolónak nevezte, hogy Izrael kormányának egyik minisztere a választási kampány kulcsfontosságú pillanatában olyan jelöltet támogat, aki "hangosan és büszkén dicsőíti azokat a történelmi személyiségeket, akik közvetlenül felelősek a zsidók tömeges meggyilkolásáért".

Ioanid szerint Chikli megsértette a holokauszt romániai áldozatainak emlékét, és tette "közvetlen csapást mér minden olyan jóhiszemű erőfeszítésre, amely az európai holokausztról való felvilágosításra és az antiszemitizmus elleni küzdelemre irányuló politikák kialakítására irányul, és ami a történelmi valóságon alapul, nem pedig a kortárs politikai célokat szolgáló, kényelmesen szépített változatokon".

Călin Georgescu és Amichai Chikli telefonbeszélgetése nem az egyetlen olyan mozzanat, amely nemzetközi kontextusba helyezi a román államfőjelölt kampányát. Georgescu december 5-én Donald Trump leendő egészségügyi államtitkárával, Robert Kennedy Jr.-ral beszélget majd, a Realitatea PLUS-on is közvetített műsort pedig a Vladimir Putyinnal és Orbán Viktorral is rokonszenvező Tucker Carlson amerikai újságíró moderálja.

Georgescu 24 százalékkal meglepetésszerűen megnyerte a romániai elnökválasztás múlt vasárnapi első fordulóját, a második fordulóban pedig a liberális Elena Lasconival, a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) elnökével mérkőzne meg, ha az alkotmánybíróság végül elfogadja az első forduló érvényességét. A testület, amely az egyik jelölt beadványa nyomán kérte a szavazatok újraszámlálását, hétfőn dönt erről.

Román demokrácia: a z amerikai nagykövetség dönt a második fordulóról

Az elnökválasztás első fordulójában leadott szavazatok újraszámlálása vasárnap este lezárult. Annak ellenére, hogy ennek az eredménynek a bejelentését is legalább annyira várta a közvélemény, mint a parlamenti választás exit-polljának a számjait, a nagy közlés elmaradt. Állítólag nem is lesz ilyen, hanem hétfőn az alkotmánybíróság döntése nyomán értesülhetnek a választópolgárok a dolgok állásáról, írja a Spotmedia nyomán a Transtelex.

A román lap úgy tudja, hogy a számok szerint Marcel Ciolacu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) jelöltje további 2300 szavazatot veszített az eredeti eredményekhez képest, így Elena Lasconi előnye 5000 szavazatra nőtt. Az újraszámlálás eredményeit már továbbították a Román Alkotmánybíróságnak (CCR), amely hétfőn, december 2-án, délután 17 órakor hozza meg döntését.

A szavazatok újraszámlálása során a külföldön leadott szavazatok egy részét nem vették figyelembe a földrajzi távolságok és logisztikai problémák miatt. A külügyminisztérium közölte, hogy a külföldi szavazatok 97%-át hétfőig megkapja a 48-as számú választási iroda. Az alkotmánybíróság korábbi döntése szerint minden érvényes és érvénytelen szavazatot felül kellett vizsgálni, amit vasárnap este 22 órára fejeztek be.

Toni Greblă, az Állandó Választási Hatóság (AEP) elnöke pénteken még azt részletezte, hogy az alkotmánybíróság két lehetséges döntést hozhat. A választás első fordulójának érvényesítése lehetővé tenné a második forduló megszervezését az eredeti menetrend szerint. Az érvénytelenítés esetében az új választások időpontját december 15-re (első forduló) és december 29-re (második forduló) tűzhetik ki.

Az újraszámlálás ideje alatt több rendellenességekről is érkeztek hírek. Például zárópecsét nélküli szavazólapos zsákokat találtak Kolozsváron, és emiatt a rendőrség nyomozást indított.

Az USR korábban megkérdőjelezte a szavazatok újraszámlálásának szükségességét, és fellebbezést nyújtott be a BEC döntése ellen, amelyet azonban elutasítottak. Most viszont az újraszámlálás eredményeiről az USR irányából is szivárogtak hírek a sajtóba, hogy jól áll a jelöltjük.

Az alkotmánybíróság döntése többek között amiatt is fontos, mert jelenleg nem lehet kinyomtatni a második fordulóra szánt szavazólapokat, amíg az első forduló eredményeit nem hitelesítik.

A Stiri pe surse hírportál szerint a dolgok állása a második forduló megtartása felé billent, amióta az amerikai nagykövetség is véleményt nyilvánított a kérdésben. A nagykövetség hangsúlyozta, hogy a szabad és tisztességes választások alapvető célja, hogy világos mandátumot biztosítsanak az állampolgárok által megválasztott vezetőknek. Semmilyen döntés nem veszélyeztetheti a választási folyamat hitelességét vagy a romániai demokrácia hírnevét az európai és euroatlanti közösségben, figyelmeztetett a nagykövetség.