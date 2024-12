Külföld :: 2024. december 10. 17:23 ::

Kinevezték az átmeneti szíriai kormány vezetőjét

Mohamed el-Basírt, Idlíb tartomány ellenzéki kormányzatának vezetőjét nevezték ki az átmeneti szíriai kormány élére. Ezt Basír saját maga jelentette be kedden az állami televízióban.

A tervek szerint az átmeneti kormányt 2025. március 1-jéig vezeti. A közvetítésben Basír mögött a háttérben két zászlót lehetett látni: a felkelők zöld-fekete-fehér lobogóját és egy fehér zászlót, amelyre az iszlám hitvallás volt írva feketével. Utóbbit rendszerint a szunnita iszlamisták használják.

Sajtójelentések szerint az elektromérnök végzettségű politikus iszlám jogot is tanult.

Eközben helyi források szerint a felkelők vezetése javasolta a harcosoknak, hogy vonuljanak ki a nagyvárosokból, helyüket pedig a Bassár el-Aszad elnök hatalmát megdöntő Hajat Tahrír as-Sám (HTS) iszlamista lázadószervezettel kapcsolatban álló rendőri-belbiztonsági egységek veszik át.

Damaszkuszban kedden egy újabb fontos találkozó volt, amelyen részt vett a HTS parancsnoka, Ahmed as-Sharáa is - aki eddig az Abu Mohammad al-Dzsúláni harci nevet használta -, valamint több olyan minisztere az átmeneti kormánynak, aki az Aszad-kormánynak is tagja volt. Értesülések szerint mindkét fél a zökkenőmentes hatalomátadásra törekszik.

A 40-es évei elején járó Basír az északnyugati Idlíb tartományból származik, ahonnan az egykor az al-Kaida nemzetközi terrorhálózattal kapcsolatban állt HTS megindította villámoffenzíváját az Aszad-rendszer megdöntésére.

Olaszország tömeges migránsáradattól tart, a Vatikán a keresztényeket félti



Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkár a szíriai keresztény közösség sorsa iránti aggodalmának adott hangot kedden, miközben az olasz politika a szíriai változások nyomán tömeges menekültáradattól tart, amellyel "veszélyes elemek" is bejuthatnak Európába.

A pápai állam diplomáciájáért felelős Parolin bíboros hangsúlyozta, hogy a szentszék “garanciákat kapott, ami a keresztény közösségek tiszteletben tartását illeti".

A szentszéki államtitkár a milánói katolikus egyetemen nyilatkozott a sajtónak. Hangoztatta, hogy Szíriában egyik pillanatról a másikra következett be fordulat, így még nem látható, milyen irányba mozdul el a helyzet. Elmondta, hogy a szentszék is figyelemmel kíséri a fejleményeket, és azon dolgozik, hogy adottak legyenek a feltételei a felek közötti párbeszédnek.

A római kormány hétfő este jelentette be, hogy számos más európai országhoz hasonlóan ideiglenesen felfüggesztette területén a szíriai menedékkérelmek elbírálását.

A szíriai állampolgárok az utóbbi több mint tíz évben Törökország és Észak-Afrikai irányából érkeztek Olaszországba, és majdnem automatikusan nemzetközi védelmet kaptak. Az esetek többségében arra hivatkoztak, hogy Bassár el-Aszad elnök rendszerének üldözöttjei.

Megbukott Bassár al-Aszad “barbár és diktatorikus rezsimje, de még nem tudjuk, mi fogja helyettesíteni - nyilatkozott Ignazio La Russa, a római felsőház elnöke.

Matteo Perego di Cremnago védelmi államtitkár a RAI közmédiának nyilatkozva úgy vélte, hogy a szíriai rezsimváltás rendkívül gyorsan történt, de következményei hosszú távúak lehetnek, és átrajzolhatják az egész térség politikai egyensúlyát.

Az államtitkár elmondta, hogy a tavaly Olaszországba érkezett több mint 157 ezer bevándorló között az ötödik legnagyobb csoportot a szíriaiak képviselték, az idei év elejétől pedig a második legnépesebb csoportot alkotják, tizenháromezer fővel. A római védelmi tárca vezetője arra is utalt, hogy Szíria újjáépítése ezermilliárd dolláros csomagot tehet ki, és a munkából az Európai Unió tagállamai között Olaszország is ki akarja venni a részét.

A balkáni migrációs útvonalon regisztrált migrációs nyomás esetleges növekedésének veszélyére hívta fel a figyelmet Massimiliano Fedriga, az északkelet-olaszországi határrégió, Friuli kormányzója. Megjegyezte, évtizedes tapasztalat, hogy ha a közel-keleti térségben nő a feszültség, ez az érkezések számának emelkedéséhez vezet. “Féket kell szabni az illegális belépéseknek és a feltételek nélküli védelemnyújtásnak" - jelentette ki Fedriga.

Olaszország a 2015-ös migránsválság időszakában “folyosóként" működött a szíriai harctérről Európába bejutó idegen harcosok számára. Többek között a párizsi és brüsszeli terrorista merényletek elkövetőinek vezére, a 2022-ben tényleges életfogytiglanra ítélt Salah Abdeslam is Olaszországon keresztül lépett be több alkalommal is Európa területére.

(MTI nyomán)