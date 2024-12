Külföld, Háború :: 2024. december 17. 14:00 ::

A haladó iszlamisták már csak ilyenek: megígérték Izraelnek, hogy nem érheti támadás Szíria felől

A volt szíriai elnök, Bassár el-Aszad hatalmát megdöntő Levantei Felszabadítási Mozgalom (Hajat Tahrír as-Sám, HTS) lázadószervezet parancsnoka szerint csoportja nem fogja megengedni, hogy Szíria a jövőben Izrael elleni katonai támadások kiindulópontja legyen.



Ahmed as-Saráa, azaz Abu Mohammed (fotó: Aref Tammawi / AFP / Getty Images)

Ahmed as-Saráa - aki eddig az Abu Mohammed al-Dzsúláni harci nevet használta - a The Times című brit napilapnak adott, kedden ismertetett interjúban felszólította Izraelt, hogy hagyjon fel a szíriai célpontok elleni légitámadásokkal, és vonja vissza erőit az Aszad-rezsim bukása után elfoglalt szíriai területekről.

- Izraelnek eddig az adott okot a szíriai területen végrehajtott támadásokra, hogy az országban jelen volt az Irán támogatta Hezbollah síita milícia és egyéb iráni kötődésű fegyveres csoportok, ez az indok azonban mára megszűnt - fogalmazott a HTS vezetője.

Saráa kijelentette: az új szíriai vezetés elkötelezett az Izraellel 1974-ben kötött fegyverszüneti és csapatszétválasztási megállapodás mellett, és kész visszaengedni az ENSZ-megfigyelőket.

Az izraeli kormány az Aszad-rezsim bukása után "arra az álláspontra jutott", hogy az 1974-es megállapodás egyelőre nem érvényesíthető, mivel a szíriai hadsereg elhagyta az egyezmény alapján kijelölt állásait. Az izraeli hadsereg ezután elfoglalta a Golán-fennsíkon kialakított ütközőzónát, amely az 1974-es tűzszüneti megállapodás értelmében az ENSZ felügyelete alatt állt. Izrael azzal indokolta a katonai lépést, hogy "nem engedhető meg ellenséges erők megjelenése határai mentén".

Ahmed as-Saráa a The Timesnak adott interjúban azonban kijelentette: az új szíriai vezetés sem Izraellel, sem más országokkal nem akar konfliktusba kerülni, és nem fogja megengedni, hogy Szíria területe Izrael elleni katonai támadások kiindulópontja legyen.

Hozzátette: a szíriai népnek most már nyugalomra van szüksége, az izraeli légitámadásoknak véget kell vetni, és Izraelnek vissza kell vonnia erőit korábbi állásaikba.

A HTS vezetője felszólította a nemzetközi közösséget az Aszad-rezsim idején Szíriára kirótt szankciók feloldására, és arra is, hogy az általa vezetett lázadócsoportot vegyék le a terrorszervezetek listájáról. Ahmed as-Saráa szerint a terrorista megjelölés inkább az Aszad-rezsimre illett volna.

A brit kormány a terrorizmusellenes törvény alapján 2012-ben terrorszervezetnek nyilvánította a HTS-t, és betiltotta a csoport nagy-britanniai tevékenységét, miután a szerveződés a múltban együttműködött az al-Kaidával. A HTS ugyanakkor 2016-ban állítólag megszakította kapcsolatait a terrorhálózattal.



Abu Mohammed a brit kormány képviselőjével tárgyal (fotó: The Times)

Sir Keir Starmer brit miniszterelnök a minap kijelentette: jelenleg "nincs napirenden", hogy a brit kormány levegye a HTS-t a terrorszervezetek listájáról. David Lammy brit külügyminiszter ugyanakkor a BBC televíziónak nyilatkozva a hétvégén azt mondta, hogy London "diplomáciai érintkezésben" áll az Aszad-rezsimet megbuktató szíriai lázadócsoporttal.

Kedden német diplomatákkal találkozik Damaszkuszban az új szíriai vezetés, a tanácskozáson a szíriai átmenetről és a kisebbségek védelméről fognak egyeztetni - közölte a német külügyminisztérium. A berlini tárca szóvivője azt is közölte, hogy a német diplomácia damaszkuszi jelenlétének lehetőségeiről is egyeztetnek majd. Kiemelte azt is, hogy Németország szorosan figyelemmel kíséri a HTS-t a szervezet szélsőséges, az al-Kaida terrorszervezethez köthető ideológiai gyökerei miatt.

"Szíria nem válhat a külföldi hatalmak túszává, sem radikális erők kísérletévé. Tudjuk, hogy a HTS tagjai honnan jönnek, tisztában vagyunk az al-kaidás ideológiai gyökereikkel" - mondta el a német szóvivő, hozzátéve: "amennyire meg lehet állapítani, eddig megfontoltan jártak el, de majd a tetteik alapján fogják megítélni őket".

"Az együttműködéshez arra van szükség, hogy biztosítsák az etnikai és vallási kisebbségek jogait, valamint tartsák tiszteletben a nők jogait is" - húzta alá a szóvivő.

Feloszlatnák a fegyveres csoportokat, tagjaikat az állami hadseregbe integrálnák

Feloszlatják Szíriában a fegyveres csoportokat, és tagjaikat egy állami hadsereg soraiba fogják integrálni - közölte kedden az Aszad-rezsim hatalmát megdöntő Levantei Felszabadítási Szervezet (Hajat Tahrír as-Sám, HTS).

Ezeket a harcosokat felkészítik majd arra, hogy a védelmi minisztériumhoz kerüljenek, és mindegyiküket a tárca törvényi felügyelete alá helyezik - mondta el Ahmed as-Saráa, a HTS főparancsnoka a helyi drúz közösséggel folytatott tanácskozásán.

Bassár el-Aszad volt elnök hatalmának megdöntése után az egykori kormányerők több ezer tagjának szolgálata megszűnt, illetve a szíriai hadsereg katonai képességeinek jelentős része eleve megsemmisült az izraeli csapások következtében. Az iszlamista HTS-en és szövetségesein kívül számos más fegyveres csoport aktív Szíriában, köztük kurd, illetve más, Törökország által támogatott milíciák is.

"Állami gondolkodásmódra van szükségünk, nem ellenzéki gondolkodásmódra" - jelentette ki a korábban Abu Mohammed al-Dzsúláni mozgalmi néven ismertté vált Saráa, hozzátéve, hogy az ország különböző népcsoportjainak együttéléséhez elengedhetetlen egy "társadalmi szerződés" annak érdekében, hogy biztosított legyen a "szociális igazságosság".

(MTI nyomán)

