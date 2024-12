Külföld, Migránsbűnözés :: 2024. december 24. 11:58 ::

Steinmeier szerint érthető, ha félnek a németek az országba beengedett terroristák miatt, de gyűlölködni akkor sem szabad

Frank-Walter Steinmeier német köztársasági elnök összefogásra szólította fel a német társadalmat a Magdeburgban, egy karácsonyi vásáron elkövetett halálos kimenetelű autós merényletet követően.

"Nem szabad, hogy a gyűlöleté és az erőszaké legyen az utolsó szó. Ne hagyjuk magunkat szétválasztani. Álljunk össze" - mondta Steinmeier karácsonyi beszédében, amelyet kedden tettek közzé.

Hangoztatta, sok embernek nehéz lesz a szíve ezen a karácsonyon, vagy bizonytalannak, bizonytalannak érzi magát, esetleg félni fog. "Mindezek az érzések érthetők. De nem szabad, hogy irányítsanak bennünket, és nem szabad, hogy megbénítsanak" - mondta.

Öt ember meghalt, köztük egy kilencéves gyermek, és mintegy 235-en megsérültek, amikor péntek este egy férfi autóval a tömegbe hajtott egy karácsonyi vásáron.

A gyanúsított, egy szaúdi állampolgár, akit a német adatvédelmi törvények értelmében csak Táleb A. néven azonosítottak, 2006 óta él Németországban, és 2016-ban politikai menekültstátuszt kapott. Jelenleg rendőrségi őrizetben várja a tárgyalást.

Az államfő részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak: "Nem vagytok egyedül a fájdalmatokkal. Az emberek országunk egész területén önökkel együtt éreznek és gyászolnak" - mondta.

Steinmeier a támadás után újra felvette előzetesen rögzített karácsonyi beszédét, amelyet karácsony napján sugároznak majd. Ebben megnyugtatóan nyilatkozott a német balközép kormánykoalíció összeomlásával kapcsolatban is. Hangsúlyozta: "Még ha egy kormány (megbízatása) most idő előtt véget is ér, ez nem a világ vége, hanem egy olyan eset, amelyre ez az alkotmány rendelkezett". "A Bundestag (parlament) feloszlatásáról és az új választások kiírásáról szóló döntést karácsony után körültekintően fogom meghozni" - tette hozzá.

Az elnök arra biztatta a német társadalmat, hogy gondolkodjon el a már leküzdött nagy válságokon, kiemelve a lakosság szellemiségét, ambícióját, találékonyságát és bátorságát. "Mindez nem veszett el, mindez még mindig él, szinte minden nap találkozom vele, és meggyőződésem, hogy mindez a jövőben újra és újra új utakat fog nyitni számunkra" - fejtette ki többek között a német köztársasági elnök.

(MTI)