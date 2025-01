Tavaly júniusban Braun a Szabadság és Függetlenség Konföderációja (röviden Konföderáció) nevű lengyel nacionalista pártszövetség jelöltjeként szerzett mandátumot Brüsszelben, hasonlóan másik öt képviselőtársához. A Konföderáció jelöltjei - Braunt kivéve - a Szuverén Nemzetek Európája (ESN) frakciójához csatlakoztak. Braunt nem vették fel az ESN frakciójába, akárcsak a német Maximilian Kraht (Afd) és a szlovák Milan Mazureket (Republica), mivel mind a három politikus túlságosan "radikálisnak" számít, s mindannyiukhoz különféle szélsőjobboldalinak mondott "botrányok" fűződnek.

A választásokon való indulás bejelentése után a Konföderáció fegyelmi bíróság elé állította, s a szövetségből való kizárását is tárgyalni fogja a pártszövetség etikai bizottsága, mivel a Konföderáció a szervezet társelnökét, Slawomir Mentzen támogatását jelentette be korábban, s így Braun szembement a szövetség korábbi döntésével. Braun kizárása borítékolható, mivel a Konföderáció eddig három lengyel szélsőjobboldali párt szövetsége volt (Nemzeti Mozgalom, Új Remény, Korona), s a pártszövetség etikai testületében csak a Nemzeti Mozgalom és az Új Remény tagjai vannak, a Braun vezette Koronának nincsenek tagjai. Braunnal a Korona is távozik a Konföderációból.

„Isten és az emberek segítségével indulok ezeken a választáson” – mondta Braun, aki egyébként keményvonalas katolikus.

Mentzen az X-en egy hosszú bejegyzésben fejezte ki meglepetését Braun bejelentése miatt, tévedésnek nevezve, és azt mondta, nem tudja, miért döntött így. Egyesek szerint Braun lépését az motiválta, hogy úgy érezte, hogy a Konföderáción belül ő és a pártja háttérbe vannak szorítva.