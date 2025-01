Külföld :: 2025. január 24. 13:48 ::

Indulhat a nácizás: "a történelem legnagyobb tömeges kitoloncolási művelete zajlik"

Az Egyesült Államok őrizetbe vett 538, bűncselekmények elkövetésével gyanúsított illegális bevándorlót és kitoloncolt százakat a napokban megkezdett tömeges akció keretében - jelentette be a Fehér Ház szóvivője Washingtonban helyi idő szerint csütörtökön.

Donald Trump elnök kormányzata "538 illegális, bűnöző bevándorlót vett őrizetbe" - írta Karoline Leavitt az X közösségi oldalon, hozzátéve, hogy további "százakat toloncoltak ki katonai repülőgépeken".

"A történelem legnagyobb tömeges kitoloncolási művelete zajlik" - írta a szóvivő, hozzátéve: Trump megtartotta korábbi ígéretét.



Fotó: Alex Wong / Getty Images

Jelezte, hogy a kitoloncoltak között terrorizmussal gyanúsított személy is van, továbbá a venezuelai központú Tren de Aragua nemzetközi bűnszervezet négy tagja és olyanok is, akiket már elítéltek kiskorúak elleni szexuális bűncselekményekért.

Választási kampánya során Donald Trump nagyszabású műveletet ígért az illegális bevándorlók ellen, és hétfőn számos olyan rendelettel kezdte meg második hivatali idejét, amelyek célja a bevándorlás megfékezése. A Mexikóval közös déli határon szükségállapotot hirdetett, bejelentette katonák bevetését is, és ígéretet tett a "bűnöző idegenek" kitoloncolására.

Röviddel a Fehér Ház bejelentése előtt Ras J. Baraka, a New Jersey állam északkeleti részén fekvő Newark város polgármestere csütörtökön közleményben tudatta, hogy a New York melletti városban a bevándorlási hivatal "ügynökei razziát tartottak egy helyi létesítményben (...), őrizetbe vettek lakosokat és állampolgárokat is, anélkül, hogy felmutattak volna hatósági felhatalmazást".

A republikánus többségű amerikai szenátus Trump beiktatásának napján, hétfőn fogadta el azt a törvényjavaslatot, amely előírja a szövetségi bűnüldöző szervek számára, hogy bizonyos bűncselekményekkel gyanúsított illegális bevándorlókat őrizetbe vegyenek.

(MTI)