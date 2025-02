Külföld, Migránsbűnözés :: 2025. február 13. 14:15 ::

Megkezdődött a rendőrgyilkos afgán pere Németországban

A stuttgarti tartományi felsőbíróságon csütörtökön szigorú biztonsági óvintézkedések mellett kezdődött meg annak a 26 éves afgán állampolgárságú férfinak a büntetőpere, aki tavaly májusban késsel megölt egy rendőrt Mannheim piacterén.

A német adatvédelmi szabályok szerint Szulajman A.-ként azonosított vádlott célpontja az Alternatíva Németországnak (AfD) párt egyik önkormányzati képviselő-jelöltje volt. A támadó a kialakult dulakodásban egy 29 éves rendőrt meggyilkolt, további hat embert pedig megsebesített, mielőtt egy másik rendőr meglőtte.

A férfit a többi között gyilkossággal és gyilkossági kísérlettel vádolják. Az ügyészség szerint a vádlott az Iszlám Állam terrorszervezet szimpatizánsaként döntött úgy, hogy támadást követ el azon "hitetlenek" ellen, akik ellátogattak a Pax Europa (BPE) nevű iszlámkritikus aktivista csoport rendezvényére.

Szulajman A-t csütörtök reggel megbilincselve vezették be a tárgyalóterembe, ahol többek között a támadásban megölt rendőr édesanyja és rokonai, valamint a sajtó képviselői is megjelentek.

A bíróság tájékoztatása szerint a jogi eljárás időtartama várhatóan meghaladja majd az 50 napot, de akár október végéig is elhúzódhat.

(MTI)