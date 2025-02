Külföld, Zsidóbűnözés :: 2025. február 19. 18:24 ::

A vesztegetés és csalás miatti börtön után most szeméremsértés miatt nyomoznak Orbánék kedvenc rabbija ellen

Szeméremsértés gyanúja miatt nyomoznak egy egykori főrabbi, Jona Metzger ellen, akit 2010 után többször is magas szinten fogadott az Orbán-kormány – írja az izraeli és hazai közéleti ügyekkel foglalkozó Kidma zsidó kulturális egyesület a Facebook-oldalán.



Metzger a 2019-es szabadulása után - remélhetőleg visszakerül a rácsok mögé

A bejegyzés szerint az egykori askenázi főrabbit 16 éven aluli kiskorúak ellen elkövetett szexuális bűncselekmények miatt hallgatták ki a tel-avivi rendőrség csalásokkal foglalkozó osztályán.

Izraeli médiaértesülések szerint a nyomozóhatóság két abúzust vizsgál. A most befutott friss, néhány hónappal ezelőtti gyermekbántalmazási panasz kapcsán újranyitották azt a hasonló ügyben indított 2020-as nyomozást is, amit korábban az ügyészség lezárt. A 71 éves Jona Metzger a kihallgatás után óvadék ellenében szabadlábon védekezhet, a nyomozás tovább folyik.

Az askenázi főrabbi amellett, hogy hivatali ideje alatt rendszeresen megfordult Budapesten, az Orbán-kormány tagjai izraeli látogatásaik során tisztelgő látogatást is tettek nála – írta az egyesület. Metzger – szakítva édesapja hagyományával – magyarországi látogatásai során kerülte a neológ zsidó közösséget, ehelyett látványosan inkább a Köves Slomó fémjelezte neokonzervatív Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) tagjaival mutatkozott – emelték ki.



Madarat tolláról, fideszest rabbijáról

A hvg korábbi, 2019-es cikke szerint az EMIH–Fidesz-együttműködés egyik első eredménye volt, hogy Kövesnek 2008-ban sikerült összehoznia a főrabbit Orbán Viktor miniszterelnökkel, amivel elérte, hogy a Fideszt – legalábbis részben – sikerült mentesíteni az antiszemita vádak alól. Jona Metzger 2010-ben a sokáig tévéstúdióként működő óbudai zsinagóga újraszentelésén is itt járt, később pedig többször is találkozott magas rangú kormányzati szereplőkkel, így Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel és Schmitt Pál korábbi államfővel. Metzger 2012-ben Jeruzsálemben fogadta Kirill orosz ortodox pátriárkát is.

Jona Metzger neve már hivatali ideje alatt is több kétes ügy kapcsán felmerült. 2017-ben végül az izraeli bíróság bizonyítottnak látta, hogy 5 millió sékel kenőpénzt fogadott el. Csalás, az igazságszolgáltatás akadályozása és az adószabályok megsértése miatt eredetileg 4 és fél év börtönbüntetésre ítélték, de az izraeli Legfelsőbb Bíróság helyt adott a fellebbezésének, és hatályon kívül helyezte az ítéletet. Az új eljárásban egy évvel enyhítették a büntetését.

(24 nyomán)

