Erdő- és bozóttüzek miatt rendeltek el kitelepítéseket az USA keleti partvidékének több államában

Erdő- és bozóttüzek miatt rendeltek el kitelepítéseket az Egyesült Államok keleti partvidékének több államában helyi idő szerint vasárnapra virradóra.

Észak-Karolina állam Polk megyéjében legkevesebb 400 hektárt érint a tűz; a közelben élőket arra szólították fel, hogy hagyják el otthonaikat.

Dél-Karolina állam Carolina Forest településének több negyedéből szintén távoznia kellett a helyieknek a lakott területet fenyegető bozóttűz miatt.

Az oltásban vasárnap repülőgépeket és helikoptereket is bevetettek, valamint földmunka-gépekkel is próbálják megakadályozni a lángok terjedését, a védekezést azonban nehezíti az erős szél és az alacsony páratartalom.

Henry McMaster, Dél-Karolina kormányzója a teljes állam területén tűzgyújtási tilalmat rendelt el; az utasítás megszegői számára pedig börtönbüntetést helyezett kilátásba.

Bozóttüzek alakultak ki az Egyesült Államok keleti partvidékének több más államában is, így New Jerseyben és Georgiában, de tűzveszélyre hívták fel a figyelmet Virginia és Maryland államban is.

Az Egyesült Államok keleti partvidékén szombaton hirtelen ismét téliesre fordult az időjárás, a vasárnap kora reggeli órákra a térség széles sávjában újra mínusz 10 fok alá zuhant a hőmérséklet, ami erős széllel és a levegő páratartalmának lecsökkenésével párosul, csapadék kilátása nélkül, ami erdőtüzek kialakulásának kedvez.

(MTI)