Horvátországban továbbra is 5 százalék marad a földgáz áfája

A horvát parlament csütörtökön megszavazta az áfatörvény módosítását, amelyet a kormány gyorsított eljárásban terjesztett a nemzetgyűlés elé, és amely továbbra is kedvezményes, 5 százalékos áfakulcs alá sorolja a földgázt és a távhőszolgáltatást Horvátországban, továbbá a faforgács, a pellet, a brikett és a tűzifa általános forgalmi adóját is öt százalékon tartja - jelentette be Tereza Rogic Lugaric, a pénzügyminisztérium államtitkára.

A kedvezményes áfakulcs jövő év március végéig lesz érvényben, bevezetése pedig mintegy 53 millió euróval csökkenti az állami költségvetés áfából származó bevételeit - tette hozzá.

Az államtitkár egyben jelezte, hogy az 5 százalékos kulcs alkalmazásának megszüntetése április elsejétől drágulást hozott volna, ami negatívan érintené a gazdaságot és az állampolgárok életszínvonalát.

A horvát kormány 2022. áprilisban hosszú távon 25 százalékról 13 százalékra csökkentette a lakossági gáz áfáját, a 2022. április 1-jétől 2023. március 31-ig tartó időszakra pedig 5 százalékra. Ezt 2023-ban és 2024-ben is meghosszabbították. A parlament által megszavazott törvénymódosítás érvényessége az idén március 31-én ismét lejár, ezért a kormány most újabb javaslatot tett a meghosszabbítására.

A törvénymódosítást az ellenzéki pártok is megszavazták, amelyek szerint a kereskedők szigorúbb ellenőrzésére és a bankok magasabb megadóztatására is szükség van.

(MTI)