J. D. Vance Grönlandon: Dánia nem végez jó munkát

Csapatlátogatásra érkezett pénteken J. D. Vance amerikai alelnök a grönlandi Pituffikban lévő amerikai űrbázisra.

Vance, aki a világ legészakibb amerikai katonai támaszpontjára érkezett meg, szóvá is tette érkezésekor a zord, mínusz 18 Celsius-fokos hideget. Az alelnököt felesége, Usha Vance és egy küldöttség is elkísérte, amelynek tagjai között szerepel Mike Waltz nemzetbiztonsági tanácsadó és Chris Wright energiaügyekért felelős miniszter.

Pituffik nagyjából 1500 kilométerre északra működik a grönlandi fővárostól, Nuuktól. Az ott működő amerikai bázisnak kiemelt szerepe van az Egyesült Államok rakétavédelmét, illetve az űrmegfigyelést illetően.

A hivatalos napirenden szerepelt az alelnök tájékoztatása a északi-sarkköri biztonsági helyzetről, valamint az ott állomásozó katonákkal való találkozók.

Grönlandi oldalról az amerikai alelnök nem kapott hivatalos meghívást.

Donald Trump pénteken a Fehér Házban ismételten világossá tette, hogy az Egyesült Államoknak "szüksége van Grönlandra". "Nincs más választásunk" - hangsúlyozta az amerikai elnök. A nemzetközi biztonság és a világbéke számára nagyon fontos, hogy "miénk legyen Grönland". "Nem az a kérdés, hogy lemondhatunk-e róla. Nem tehetjük meg" - tette hozzá.

Az amerikai elnök szerint az észak-atlanti sziget vizein "mindenhol kínai és orosz hajók" vannak úton. Úgy fogalmazott: nem lehet Dániára számítani, hogy ezzel foglalkozzon.

Hisz a grönlandi emberek önrendelkezésében, és reméli, hogy jól döntenek

Az Egyesült Államok eltökélt a grönlandi jelenlét növelésében - hangoztatta J.D. Vance alelnök a Dániához tartozó autonóm terület amerikai katonai támaszpontján tett látogatásán pénteken.

Az alelnök a támaszponton mondott beszédében kifejtette, hogy Dánia az elmúlt 20 évben nem tette meg az elégséges lépéseket Grönland biztonságának garantálásában, ezért a sziget mostanra kevésbé biztonságos, mint 30, 40 évvel ezelőtt. Kifejtette azt is, hogy Dánia "nem tartotta a lépést", és nem biztosította az elégséges forrásokat a grönlandiak biztonságának megőrzésére a kínai, orosz és más befolyásszerzési kísérletektől sem.

"Üzenetünk Dánia számára nagyon egyszerű: nem végeztek jó munkát" - mondta, és hozzátette, hogy a Trump-adminisztrációnak Dánia vezetésével van vitája, és az alulfinanszírozás helyzetének meg kell változnia.

Hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok hisz a grönlandi emberek önrendelkezésében, és reméli, hogy az amerikai partnerséget választják.

Kérdésre válaszolva az alelnök kifejtette, hogy Washington várakozásai szerint a grönlandiak kimondják majd függetlenségüket Dániától, amit követően kezdődhet párbeszéd a továbbiakról.

Vance megjegyezte, hogy véleménye szerint a grönlandi emberek jobban járnának, ha az Egyesült Államok védelmi ernyője alatt élnének, azért is, mert a sziget biztonsága egyben az amerikai nemzetbiztonság szempontjából is fontos. "Ennek meg kell történnie" - fogalmazott az alelnök, utalva az amerikai jelenlét növekedésére, de szintén kérdésre válaszolva kijelentette, nem gondolja, hogy a katonai erő valaha is szükségessé válik.

Vance azt is hangsúlyozta, hogy nincsenek azonnali tervek az amerikai katonai jelenlét szélesítésére a Grönlandon állomásozó katonaság létszámát illetően, de további erőforrásokat, mint jégtörők és hadihajók, szükségesnek lát.

Az alelnök az Északi-sarkvidékért zajló geopolitikai versennyel kapcsolatban megállapította, hogy Kína és Oroszország rendkívüli érdeklődést mutat az északi átjáró és a sarkvidéki hajózási útvonalak, valamint a sarkköri ásványkincsek iránt, de az Egyesült Államoknak azt kell biztosítania, hogy övé legyen a vezető szerep az Északi-sark térségében.

Vance mellett a katonai támaszponton rövid beszédet mondott Mike Waltz, a Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsadója is. A delegáció tagja Usha Vance, az alelnök felesége, aki eredetileg a grönlandi nemzeti kutyaszánversenyt megtekinteni érkezett volna a szigetre.

(MTI)