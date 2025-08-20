Külföld, Gazdaság :: 2025. augusztus 20. 20:27 ::

Maradt a 2 százalékos infláció az euróövezetben júliusban

Június után júliusban is 2 százalék volt az éves infláció az euróövezetben az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat szerdán ismertetett végleges adata szerint.

Az euróövezet fogyasztóiár-indexe júliusban éves bázison már a második egymást követő hónapban volt 2 százalék, ami megegyezik az Európai Központi Bank (EKB) 2 százalékos inflációs céljával.

A szolgáltatások inflációja 3,2 százalékra lassult a júniusi 3,3 százalékról. Eközben az élelmiszerek, az alkohol- és dohánytermékek drágulása a júniusi 3,1 százalékról 3,3 százalékra, a nem energetikai ipari termékek drágulása 0,5 százalékról 0,8 százalékra gyorsult júliusban.

Az energiaárak tovább csökkentek: a júniusi 2,6 százalék után 2,4 százalék volt a visszaesés júliusban.

Eközben a maginfláció - amely nem tartalmazza az energiát, az élelmiszereket, az alkoholt és a dohányárut - változatlanul 2,3 százalékon, 2022 januárja óta a legalacsonyabb szinten maradt az euróövezetben.

Az Európai Unióban a fogyasztói árak emelkedése 2,4 százalékra gyorsult júliusban az előző havi 2,3 százalékról éves összevetésben.

A legalacsonyabb éves rátát Cipruson (0,1 százalék), Franciaországban (0,9 százalék) és Írországban (1,6 százalék) mérték. A legmagasabb éves ráta Romániában (6,6 százalék), Észtországban (5,6 százalék) és Szlovákiában (4,6 százalék) volt júliusban.

Júniushoz képest az éves infláció nyolc EU-tagállamban csökkent, hatban stagnált, tizenháromban pedig emelkedett.

(MTI)