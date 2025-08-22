Külföld :: 2025. augusztus 22. 11:25 ::

Kábelszakadás okozta munkások halálát egy kínai hídépítésen

Kábelszakadás történt pénteken egy hídépítésen az északnyugat-kínai Csinghaj tartományban, a balesetben hét munkás életét vesztette, további kilenc pedig eltűnt - jelentette a helyi hivatalos média.

A Zsenmin Zsipao című központi pártlap szerint hajnali 3 órakor 15 munkás és egy építésvezető tartózkodott a Sárga-folyón átívelő híd építésén, amikor egy tartókábel elszakadt.

A híd egy vasúti forgalomra tervezett, acélrácsszerkezetű, íves híd.

Az újság által közzétett képeken a részben megépített híd látható, amelynek középső szakasza még befejezetlen, két hatalmas állványtorony és több daru veszi körül. A cikk szerint a mentési művelet még tart.

Kínában gyakoriak a balesetek az építkezéseken és a gyárakban, ami részben annak tudható be, hogy a hatalmas kiterjedésű országban nagyon eltérő a biztonsági előírások betartása. Tavaly decemberben 13 ember tűnt el egy jelentős vasútvonal építésén történt földomlás következtében az ország déli részén fekvő Sencsen nagyvárosban. Esetleges túlélőkről nem számoltak be hivatalosan.

(MTI)