Ukrajnáról tervez filmet kötődni egy hozzá érzelmileg kötődő kínai ellenzéki

Ukrajnáról tervez filmet forgatni Aj Vej-vej világhírű kínai ellenzéki művész, aki ezzel kapcsolatos terveiről a Berliner Zeitung című német lapnak számolt be pénteken.

Az interjúban Aj Vej-vej elmondta, jelenleg is Ukrajnában tartózkodik, ahol további két hónapot maradna, hogy megvalósíthassa ötletét.

Kiemelte, a film olyan kérdéseket jár körbe, mint például hogy létezhet még Ukrajna és miként tud életben maradni a művészet a nehéz körülmények között, a vállalkozást pedig egy nonprofit intézet vezeti, amely az ukrajnai kultúra támogatását és külföldi művészek Ukrajnába utaztatását szervezi.

Aj Vej-vej korábban már ellátogatott a kelet-európai országba, akkor azért, hogy részt vegyen egy - várhatóan szeptember közepétől, Kijevben megtekinthető - kiállítása előkészületein.

"Mindig többet akarok tudni, kihívásokat keresek és nehéz helyzetek elé állítom magam" - mondta Aj Vej-vej, hozzátéve, ezt azért teszi, hogy véleményt tudjon formálni, művészként pedig igyekszik megtalálni a nyelvet, amelyen át ezt kifejezheti.

Hangsúlyozta, érzelmileg kötődik Ukrajnához, ahol szerinte az emberek rendkívül barátságosak, és készek a támogatásra.

"Ezért akarom ezt a filmet megcsinálni" - szögezte le.

