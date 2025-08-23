Külföld :: 2025. augusztus 23. 17:37 ::

Japán és Dél-Korea vezetői a két ország biztonsági és gazdasági együttműködésének erősítésében állapodtak meg szombaton Tokióban.

A júniusban hivatalba lépett dél-korai elnököt, I Dzsemjongot a Japánban tett első hivatalos látogatásán Isiba Sigeru japán miniszterelnök a rezidenciáján fogadta.

A két vezető a tárgyalásaik után kiadott közös sajtóközleményben azt emelte ki, hogy "a két országot körülvevő, egyre súlyosabb stratégiai környezetben nemcsak kétoldalú kapcsolataik, hanem az Egyesült Államokkal fenntartott háromoldalú együttműködésük fontossága is növekszik"; ezért az együttműködés további erősítéséról állapodtak meg egyebek között a diplomácia, a védelempolitika, a gazdasági biztonság, a munkaerő-csereprogramok intenzívebbé tétele és a mesterséges intelligencia felhasználása területén is.

Ezenkívül szorosabb együttműködésről döntöttek az észak-koreai nukleáris- és rakétafenyegetésekkel kapcsolatban; kifejezve, hogy közös céljuk a Koreai-félsziget nukleáris fegyverektől való teljes mentesítése. Kijelentették: a nézeteltéréseket félretéve a jövőben is nagymértékben számítanak szövetségesükre, az Egyesült Államokra abban, hogy segítségével képezhessenek ellensúlyt a térségükben tapasztalható, növekvő kínai befolyással szemben.

I Dzsemjong ezenkívül a japán-dél-koreai baráti kapcsolatok erősítésére szólított fel annak ellenére, hogy nemrég ő is, mint elődei, szóba hozta hazája történelmi sérelmeit Japánnal szemben. Az elnök augusztus 15-én, a japán gyarmati uralom alóli felszabadulás évfordulóján elmondott beszédében arra kérte Tokiót, hogy nézzen szembe az egykori brutális japán uralom okozta olyan súlyos és megoldatlan problémákkal, mint például a kényszermunka és a nők szexuális bántalmazása, és törekedjen a bizalom fenntartására, hogy így alakíthassanak ki még jobb kapcsolatokat.

Isiba Sigeru japán miniszterelnök szintén a kapcsolatépítés fontosságát emelte ki, és megköszönte a dél-koreai elnöknek látogatását, majd a tárgyalásokon készült fotókat is közzétette az X-en.

A két vezető tárgyalásai két nappal előzik meg azt, hogy a dél-koreai elnök kulcsfontosságúnak tekintett első hivatalos látogatására utazik Washingtonba, ahol főként kereskedelmi és védelmi kérdésekről folytat majd tárgyalásokat Donald Trump amerikai elnökkel.

(MTI)