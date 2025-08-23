Külföld :: 2025. augusztus 23. 19:43 ::

Négy tűzoltó vesztette életét a hetek óta pusztító erdőtüzek oltása során Portugáliában

Már négy tűzoltó vesztette életét Portugáliában a hetek óta tomboló erdőtüzek oltása közben - jelentette szombaton az RTP portugál televízió.

A negyedik áldozat kedden szenvedett súlyos égési sérüléseket a kelet-portugáliai Sabugal település közelében, és szombaton meghalt a kórházban.

Jelenleg mintegy 1400 tűzoltó dolgozik a lángok megfékezésén az országban. A közép-portugáliai Arganil városnál küszködnek az oltással, más helyeken már sikerült ellenőrzés alá vonni vagy eloltani a lángokat.

A szomszédos Spanyolországban valamivel könnyebbé vált az erdőtüzek elleni küzdelem, enyhült a kánikula, és egyes területeken eső is esett. Virginia Barcones, a spanyol polgári védelmi hatóság vezetője elmondta: országszerte még 16 helyen ég erdőtűz, de már biztató a helyzet. Kedd óta német tűzoltók is segítik az oltást Spanyolországban.

Az Európai Erdőtűz-információs Rendszer (EFFIS) szombaton közzétett előzetes becslései szerint több mint négyezer négyzetkilométernyi terület égett le Spanyolországban az év eleje óta, ami több, mint amennyit valaha egy teljes évre vonatkozóan feljegyeztek.

Portugáliában pedig már csaknem 2800 négyzetkilométeren pusztított idén erdőtűz - közölte az EFFIS.

(MTI)