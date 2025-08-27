Külföld :: 2025. augusztus 27. 17:05 ::

Az amerikaiakon már csak Pintér segíthet

Az amerikaiak túlnyomó többsége jelentős problémának látja az Egyesült Államok egészét, valamint számos nagyvárosát sújtó bűnözést - derül ki egy szerdán közölt országos felmérésből.

Az AP-NORC közvélemény-kutatása szerint az amerikai lakosság kétharmada (66 százalék) látja "jelentős" problémának a bűnözést az ország egészében, míg mintegy harmaduk (32 százalék) "kisebb" problémaként értékeli.

A nagyvárosi bűnözést tekintve az emberek több mint négyötöde (81 százalék) nyilatkozott úgy, hogy "jelentős" problémát jelent, míg további csaknem ötöde (18 százalék) szerint "kisebb" probléma.

A közvélemény-kutatás azt követően készült - augusztus 21-25. között -, hogy Donald Trump elnök határozott intézkedéseket tett a főváros, Washington D.C. közbiztonságának helyreállítása érdekében: a többi között szövetségi irányítás alá helyezte a város rendőrségét, és a Nemzeti Gárda egységeit vezényelte az utcákra a rendőrségi munka támogatására.

A felmérés szerint az amerikaiak 55 százaléka részben vagy egészében támogatja a katonaság, illetve a Nemzeti Gárda bevetését a rendőrség kisegítésére, és 37 százalék részben vagy egészben ellenzi azt.

Helyi rendőrségek szövetségi felügyelet alá helyezésével ugyanakkor az emberek kevesebb mint egyharmada (32 százalék) ért egyet.

A közbiztonsági intézkedések részeként szerdán Sean Duffy közlekedési miniszter bejelentette, hogy a szövetségi adminisztráció elveszi Washington D.C. központi vasútállomása, a Union Station üzemeltetését a legnagyobb vasúttársaság, az Amtrak kezéből. Az épület tulajdonosa a szövetségi kormány.

A miniszter a vasútállomás főcsarnokában tartott tájékoztatón kifejtette, hogy céljának tekinti az épületegyüttes fényének helyreállítását, mert a Capitolium közvetlen közelében álló pályaudvar "elhanyagolttá" vált, pedig Washington "büszkeségeként" kellene szolgálnia.

Sean Duffy a pályaudvar biztonságának megteremtése érdekében tervezett lépések között említette, hogy a jövőben nem engedik, hogy hajléktalanok használják azt szállásként.

A Donald Trump elnök által augusztus 11-én elrendelt washingtoni közbiztonsági akció egyik kiemelt célpontja a főváros nagypályaudvara, amelynek épülete előtt mintegy két hete állandóan jelen van a Nemzeti Gárda több egysége.

(MTI)