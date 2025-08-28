Külföld :: 2025. augusztus 28. 20:47 ::

Az USA helyett Ruandában hűsölhetnek a kiutasított migránsok

Hét kitoloncolt bevándorló érkezett Ruandába az Egyesült Államokból az első csoporttal augusztus közepén - jelentette be a ruandai kormányszóvivő csütörtökön.

Yolande Makolo az erről szóló közleményben azt írta hogy a hétfős, átvilágított migránsokból álló csoport tagjai közül "hárman jelezték, hogy szeretnének visszatérni a hazájukba, a többi négy személy viszont azt mondta, hogy Ruandában szeretne maradni és új életet kezdeni".

Hozzátette, hogy "ezek a személyek mind megfelelő támogatást és védelmet kapnak a ruandai kormánytól". Közölte azt is, hogy a Ruandába érkezett embereket egy nemzetközi szervezet képviselői kísérték el, Ruandában pedig a Nemzetközi Migrációs Szervezet, illetve a ruandai szociális szolgálatok képviselői fognak kapcsolatot tartani velük.

Az Egyesült Államok és Ruanda kormánya augusztus elején kötött megállapodást arról, hogy az afrikai ország befogad legfeljebb 250 kitoloncolt bevándorlót, majd Washington egy 10 fős, az átvizsgálandó személyek nevét tartalmazó listát küldött át elsőként a ruandai kormánynak.

A kormányszóvivő a hónap elején azt nyilatkozta, hogy a Washingtonnal kötött megállapodás értelmében a Ruandába kitoloncolt migránsok munkaerőképzésben és egészségügyi ellátásban is részesülnek, továbbá szállást is biztosítanak számukra.

(MTI)