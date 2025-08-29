Külföld :: 2025. augusztus 29. 14:40 ::

Megkezdődött a 25. közös francia-német kormányülés Toulonban

Emmanuel Macron francia államfő és Friedrich Merz német kancellár vezetésével megkezdődött pénteken a dél-franciaországi Toulonban a 25. közös francia-német kormányülés, amelyet közös védelmi tanácskozás követ azzal az előre meghirdetett céllal, hogy a két ország összehangolja fellépéseit egy "erősebb" Európa megteremtéséhez a nagy nemzetközi kihívásokkal szemben.

A francia államfő és a német kancellár már csütörtök este is egyeztetett a Toulonhoz közeli Brégancon-erődben, a francia elnökök nyári rezidenciáján tartott négyszemközti vacsora alkalmával.

A közös kormányülésen mindkét országból tucatnyi miniszter vesz részt.

Francois Bayrou francia miniszterelnök - aki szeptember 8-ra bizalmi szavazást kért kormányával szemben a Nemzetgyűlésben - ezzel egy időben egy észak-franciaországi mezőgazdasági vásáron tett látogatásán ismételten a francia adóssághelyzet "súlyos és sürgős" helyzetéről beszélt, és a kormány által javasolt 44 milliárd eurós megtakarítási csomag szükségességére hívta fel a figyelmet.

A francia elnöki hivatal emlékeztetett arra, hogy a kormányfő hagyományosan nem vesz részt a francia-német kormányüléseken.

Párizs és Berlin a találkozókon új lendületet kíván adni a francia-német kapcsolatoknak.

Toulonban nyolc közös programot hagynak jóvá az energia, a kereskedelem, az ipar és a digitális szuverenitás területén, amelyek "nagyon konkrét formában megtestesítik a nézeteltérésekkel terhelt témák újragondolását, és mindenekelőtt a francia-német kapcsolatok újraindítását és visszatérését" - közölte a francia elnöki hivatal.

A két ország elsősorban a nukleáris energia "megkülönböztetéstől való mentességét" kívánja rögzíteni, hogy az ugyanolyan európai finanszírozásban részesülhessen, mint a többi energiaforrás. A vitás kérdések - a Mercosurral kötött szabadkereskedelmi megállapodástól a jövőbeli közös harci repülőgépprojektig (Scaf) - viszont az előzetes közlések szerint nincsenek napirenden.

(MTI)