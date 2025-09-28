Külföld :: 2025. szeptember 28. 09:47 ::

Teherán felszólította az ENSZ-főtitkárt a nemzetközi szankciók visszaállításának megakadályozására

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter vasárnap felszólította António Guterres ENSZ-főtitkárt, hogy akadályozza meg a nemzetközi szankciók végrehajtási mechanizmusának visszaállítását.

Aragcsi az X-en közzétett írásában felszólította az ENSZ főtitkárát, hogy akadályozza meg a szankciók végrehajtási mechanizmusának tényleges működésbe hozását. "Irán nem fog elismerni semmiféle kísérletet a szankciók kiterjesztésére, újbóli bevezetésére vagy érvényesítésére" - szögezte le a külügyminiszter.

Az Irán elleni valamennyi szankció közép-európai idő szerint vasárnap hajnali 2 órakor ismét érvénybe lép, miután az Európai Hármak (E-3, Franciaország, Nagy-Britannia és Németország) harmincnapos, úgynevezett snapback folyamatot kezdeményezett, azzal vádolva Teheránt, hogy megsértette az iráni atomprogramról 2015-ben megkötött és októberben lejáró megállapodást. Irán ebben vállalta, hogy a nemzetközi szankciók feloldása ellenében korlátozza atomprogramját.

Az iráni külügyminiszter korábban "jogilag semmisnek" nyilvánította a szankciók hétvégi visszaállítását. "Az Egyesült Államok elárulta a diplomáciát, de az E3 el is temette" - mondta az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésén, és hozzátette: a snapback "jogilag érvénytelen, politikailag meggondolatlan és ügyrendileg hibás".

A BT-ülés után Aragcsi újságírók előtt kijelentette: "Irán soha nem fog engedni a nyomásnak. Csak a tiszteletre reagálunk. A választás világos: eszkaláció vagy diplomácia".

(MTI)