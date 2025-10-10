Új részletek kerültek napvilágra a Bild pénteki beszámolója szerint a Herdeckében történt súlyos támadás ügyében, amelynek áldozata Iris Stalzer, a város 57 éves szociáldemokrata polgármestere. Mint írtuk, a német városvezető az őt kihallgató nyomozóknak azt mondta, hogy 17 éves örökbe fogadott lánya követte el a támadást.
#WATCH : Old Photo of Herdecke Mayor Iris Stalzer and Daughter Identified as Attacker— upuknews (@upuknews1) October 9, 2025
Iris Stalzer, the mayor-elect of the West German town of Herdecke, has confirmed to investigators that her adoptive daughter was responsible for the stabbing attack at their home earlier this… pic.twitter.com/CcCVTkfdSZ
A rendőrséghez október 7-én, helyi idő szerint 12 óra 5 perckor érkezett segélyhívás, amelyet a lány indított. Azt állította, hogy anyját több férfi támadta meg, és súlyosan megsérült. A kiérkező mentők a politikust vérző sebekkel találták a nappaliban, egy karosszékben ülve. A nőt helikopterrel szállították kórházba, ahol az orvosok 13 szúrt sebet, valamint több zúzódást és koponyatörést állapítottak meg. A kihallgatáson Iris Stalzer részletesen ismertette a történteket.
Elmondása szerint lánya a pincében támadt rá, ahol előbb dezodort és öngyújtót használt, hogy felgyújtsa a haját és ruháját, miközben bosszúról beszélt, ám ennek okát egyelőre nem tudni. Ezután a lány két késsel is rátámadt, súlyos sérüléseket okozva neki. (A fénykép természetesen korábbi, mára már kifejlett nőstény a szegény ártatlan menekült.)
Kein Haftbefehl für die MesserTochter, die einst illegal einreiste (altes pic), und Bürgermeisterin Iris Stalzer erbarmungslos attackierte #maischberger #promibb #wwm pic.twitter.com/w4nxWlDLzW— Olli Bello (@BelloOlli) October 8, 2025
A hatóságok a helyszínen véres ruhákat és egy kést találtak a 15 éves fiútestvér hátizsákjában, amelyek a 17 éves lányhoz köthetők. A nyomozók szerint a támadás után vérnyomokat próbáltak eltüntetni a házban, de a szakértőknek sikerült ezeket ismét láthatóvá tenniük.
A rendőrség információi szerint a családban korábban is voltak konfliktusok, nyáron már történt egy erőszakos vita anya és lánya között, ahol szintén "előkerült" egy kés. A fiúval való viszony is feszült volt. (De persze még véletlenül sem holmi "kulturális különbségek" miatt - a szerk.)
#Messerangriff auf die Bürgermeisterin von Herdecke (NRW), Iris Stalzer (57, SPD). Ihr Zustand sei kritisch. ++ Adoptivtochter, 17, kommt aus Mali.— blog-haltern (@BlogHaltern) October 10, 2025
Rechts - Adoptiv-Sohn, 15, kommt aus Haiti.https://t.co/xQUl19nlip ++ #Stalzer #Messerstecher pic.twitter.com/99xKYdv9dy
A dortmundi ügyészség a történteket nem emberölési kísérletként, hanem súlyos testi sértésként értékeli, a lány maga hívta a mentőket, amit "a bűncselekménytől való visszalépésnek" minősítenek (annak ellenére, hogy azt hazudta, idegen férfiak akarták megölni a nőt - a szerk.). Emiatt le sem tartóztatták... Mindkét örökbe fogadott gyermeket a gyámhatóság felügyelete alatt helyezték el - amíg vérfürdőt nem rendeznek ott is...
L'histoire de la maire sociale-démocrate (SPD) de Herdecke, Iris Stalzer, a pris une tournure inédite. De nouvelles informations révèlent que sa fille adoptive de 17 ans d'origine malienne l'aurait torturée pendant plusieurs heures, frôlant la mort.https://t.co/4E5LKBAG7m— Claire L. pour une France Éternelle ⚜️ (@FranceEterne) October 10, 2025
(Kuruc.info - Bild - Index nyomán)