Újabb részletek a baloldali német politikus multikulti-örökbefogadásáról: 13 késszúrás, fel is akarta gyújtani a néger

Új részletek kerültek napvilágra a Bild pénteki beszámolója szerint a Herdeckében történt súlyos támadás ügyében, amelynek áldozata Iris Stalzer, a város 57 éves szociáldemokrata polgármestere. Mint írtuk, a német városvezető az őt kihallgató nyomozóknak azt mondta, hogy 17 éves örökbe fogadott lánya követte el a támadást.





A rendőrséghez október 7-én, helyi idő szerint 12 óra 5 perckor érkezett segélyhívás, amelyet a lány indított. Azt állította, hogy anyját több férfi támadta meg, és súlyosan megsérült. A kiérkező mentők a politikust vérző sebekkel találták a nappaliban, egy karosszékben ülve. A nőt helikopterrel szállították kórházba, ahol az orvosok 13 szúrt sebet, valamint több zúzódást és koponyatörést állapítottak meg. A kihallgatáson Iris Stalzer részletesen ismertette a történteket.

Elmondása szerint lánya a pincében támadt rá, ahol előbb dezodort és öngyújtót használt, hogy felgyújtsa a haját és ruháját, miközben bosszúról beszélt, ám ennek okát egyelőre nem tudni. Ezután a lány két késsel is rátámadt, súlyos sérüléseket okozva neki. (A fénykép természetesen korábbi, mára már kifejlett nőstény a szegény ártatlan menekült.)

A hatóságok a helyszínen véres ruhákat és egy kést találtak a 15 éves fiútestvér hátizsákjában, amelyek a 17 éves lányhoz köthetők. A nyomozók szerint a támadás után vérnyomokat próbáltak eltüntetni a házban, de a szakértőknek sikerült ezeket ismét láthatóvá tenniük.

A rendőrség információi szerint a családban korábban is voltak konfliktusok, nyáron már történt egy erőszakos vita anya és lánya között, ahol szintén "előkerült" egy kés. A fiúval való viszony is feszült volt. (De persze még véletlenül sem holmi "kulturális különbségek" miatt - a szerk.)

A dortmundi ügyészség a történteket nem emberölési kísérletként, hanem súlyos testi sértésként értékeli, a lány maga hívta a mentőket, amit "a bűncselekménytől való visszalépésnek" minősítenek (annak ellenére, hogy azt hazudta, idegen férfiak akarták megölni a nőt - a szerk.). Emiatt le sem tartóztatták... Mindkét örökbe fogadott gyermeket a gyámhatóság felügyelete alatt helyezték el - amíg vérfürdőt nem rendeznek ott is...

L'histoire de la maire sociale-démocrate (SPD) de Herdecke, Iris Stalzer, a pris une tournure inédite. De nouvelles informations révèlent que sa fille adoptive de 17 ans d'origine malienne l'aurait torturée pendant plusieurs heures, frôlant la mort. https://t.co/4E5LKBAG7m October 10, 2025

