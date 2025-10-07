Életveszélyes állapotban szállították kórházba kedden egy nyugat-németországi város frissen megválasztott polgármesterét, Iris Stalzert, akit az otthonában ért késes támadás.
A Szociáldemokrata Párt (SPD) politikusát Herdecke településen választották polgármesterré szeptember végén.
Biztonsági források szerint az 57 éves Stalzert több helyen megszúrták, a fia talált rá herdeckei lakásában.
Egyelőre nem tudni, hogy egy vagy több elkövető támadta meg a politikust, illetve az sem világos, hogy a bűntény kapcsolatba hozható-e Stalzer polgármesterré választásával vagy politikai nézeteivel. A városban nagyszabású rendőrségi akció van folyamatban.
Friedrich Merz német kancellár az X-en gyalázatos bűntettnek nevezte a támadást, és azt írta, aggódnak Iris Stalzer életéért, és remélik, hogy a politikus teljesen felépül majd sérüléseiből.
Az MTI "elfelejtette" megemlíteni, hogy az elkövető a baloldali politikus nevelt gyermeke lehet, aki a Minecraft-próbálkozások ellenére is jól láthatóan ősgermán, és mellesleg 15 éves (vagy legalábbis ennyinek mondja magát):
Frissítés: "családi dráma" a polkorrekt megfogalmazás
A Telex által szemlézett Spiegel információi szerint "családi dráma" állhat a háttérben. Stalzerhez két örökbefogadott gyereke, egy 15 éves fiú és egy 17 éves lány hívta ki a mentőket, és a lap szerint a 15 éves "fiút" bilincsben vitték el a helyszínről.
A Spiegel megtudta azt is, hogy a nyáron a 17 éves lány támadt késsel Stalzerre.
A Bild korábban még arról írt, hogy a rendőrök a "bizonyítékok megőrzése érdekében" vitték el a 15 éves "gyermeket".