Külföld, Migránsbűnözés :: 2025. október 7. 17:02 ::

Baloldali "hasznos" idióták sorsa: örökbefogadott négere késelhetett meg egy német polgármestert

Életveszélyes állapotban szállították kórházba kedden egy nyugat-németországi város frissen megválasztott polgármesterét, Iris Stalzert, akit az otthonában ért késes támadás.

A Szociáldemokrata Párt (SPD) politikusát Herdecke településen választották polgármesterré szeptember végén.

Biztonsági források szerint az 57 éves Stalzert több helyen megszúrták, a fia talált rá herdeckei lakásában.

Egyelőre nem tudni, hogy egy vagy több elkövető támadta meg a politikust, illetve az sem világos, hogy a bűntény kapcsolatba hozható-e Stalzer polgármesterré választásával vagy politikai nézeteivel. A városban nagyszabású rendőrségi akció van folyamatban.

Friedrich Merz német kancellár az X-en gyalázatos bűntettnek nevezte a támadást, és azt írta, aggódnak Iris Stalzer életéért, és remélik, hogy a politikus teljesen felépül majd sérüléseiből.

Az MTI "elfelejtette" megemlíteni, hogy az elkövető a baloldali politikus nevelt gyermeke lehet, aki a Minecraft-próbálkozások ellenére is jól láthatóan ősgermán, és mellesleg 15 éves (vagy legalábbis ennyinek mondja magát):





Polizei nimmt Adoptivsohn von Iris Stalzer mit!



Die SPD-Bürgermeisterin hat zwei Adoptivkinder. Ein Junge (15) und ein Mädchen (17). UPDATE:Polizei nimmt Adoptivsohn von Iris Stalzer mit!Die SPD-Bürgermeisterin hat zwei Adoptivkinder. Ein Junge (15) und ein Mädchen (17). pic.twitter.com/61eIFerWJS October 7, 2025

#Adoptivsohn #Herdecke #Stalzer

Oh, der junge Herr sein ein Maximalpigmentierter...

Wie der "Spiegel" berichtet soll im Sommer 2025 die 17-jährige Adoptivtochter mit einem Messer auf Iris Stalzer losgegangen sein. Oh, der junge Herr sein ein Maximalpigmentierter...Wie der "Spiegel" berichtet soll im Sommer 2025 die 17-jährige Adoptivtochter mit einem Messer auf Iris Stalzer losgegangen sein. pic.twitter.com/czfvLttzLZ October 7, 2025



Scheint, als wäre der 15-jährige Adoptivsohn so ein klein wenig verdächtig, Bürgermeisterin Iris Stalzer mit dem Messer bearbeitet zu haben. Neues aus #Herdecke Scheint, als wäre der 15-jährige Adoptivsohn so ein klein wenig verdächtig, Bürgermeisterin Iris Stalzer mit dem Messer bearbeitet zu haben. pic.twitter.com/G6ImRIQb1d October 7, 2025





The boy was handcuffed and placed in a forensic suit in the patrol car.



He reportedly told authorities that his mother had been attacked by “several men” on the street.#Germany… pic.twitter.com/BDPTPRDa9O #BREAKING : Police have arrested the 15 year old adopted son of Mayor Iris StalzerThe boy was handcuffed and placed in a forensic suit in the patrol car.He reportedly told authorities that his mother had been attacked by “several men” on the street. #Herdecke October 7, 2025

#Adoptivsohn #Herdecke #Stalzer

Oh, der junge Herr sein ein Maximalpigmentierter...

Wie der "Spiegel" berichtet soll im Sommer 2025 die 17-jährige Adoptivtochter mit einem Messer auf Iris Stalzer losgegangen sein. Oh, der junge Herr sein ein Maximalpigmentierter...Wie der "Spiegel" berichtet soll im Sommer 2025 die 17-jährige Adoptivtochter mit einem Messer auf Iris Stalzer losgegangen sein. pic.twitter.com/czfvLttzLZ October 7, 2025

Frissítés: "családi dráma" a polkorrekt megfogalmazás

A Telex által szemlézett Spiegel információi szerint "családi dráma" állhat a háttérben. Stalzerhez két örökbefogadott gyereke, egy 15 éves fiú és egy 17 éves lány hívta ki a mentőket, és a lap szerint a 15 éves "fiút" bilincsben vitték el a helyszínről.

A Spiegel megtudta azt is, hogy a nyáron a 17 éves lány támadt késsel Stalzerre.