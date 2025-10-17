Külföld :: 2025. október 17. 11:35 ::

Halálos áldozatokkal járó gázrobbanás szakította ki egy bukaresti panelház falait

Rendkívüli erejű gázrobbanás szakította ki pénteken egy többemeletes bukaresti lakóépület sarkát, a katasztrófavédelem közlése szerint három ember életét vesztette, és 15-en kerültek kórházba, többen súlyos állapotban.

pic.twitter.com/Th9JoyxqQf Explozie puternică într-un bloc din București. Două etaje afectate, a fost activat planul roșu. Mai multe persoane au fost rănite. https://t.co/Xyf3UI10do October 17, 2025

A nagy erőkkel helyszínre érkező tűzoltók drónokkal és kutyákkal keresik az esetleges további áldozatokat a romok között.





2 morti, 11 raniti in explozie. Rahova. Bubuitura s-a auzit in tot Bucurestiul. Pana si eu am simtit-o in Pipera.2 morti, 11 raniti in explozie. Rahova. pic.twitter.com/VIkQflfuSe October 17, 2025

A robbanás egy nyolcszintes panelház egyik ötödik emeleti lakásában történt, kiszakítva a felette lévő lakást is az épületből. Mivel a hatóságok szerint félő, hogy a teljes épület összeomlik, elrendelték a lakók evakuálását.

"O explozie puternică a avut loc vineri dimineață pe Calea Rahovei din București, în zona Liceului „Dimitrie Bolintineanu”. Autoritățile au activat planul roșu de intervenție. Deflagrația a fost suficient de puternică încât a zguduit blocurile din apropiere, potrivit martorilor.… pic.twitter.com/shGLToBlWV October 17, 2025

Kiürítették a szemben lévő iskolát is, amelynek ablakait betörte a robbanás által okozott légnyomás. A tanulók közül is legalább tízen könnyebb megsérülést szenvedtek, de őket ellátták az iskola orvosi rendelőjében, egyikük sem szorult kórházi beutalásra.

A sérülteket hat bukaresti kórházba szállították. Közülük ketten - egy 17 éves, mesterséges lélegeztetésre szoruló fiú és egy égési sérülésekkel kórházba került nő - életveszélyes állapotban vannak.

(MTI nyomán)